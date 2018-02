Niall Ferguson világhírű történész professzor és publicista úgy véli, Merkel 2015-ös bevándorláspárti fordulata a legnagyobb hiba volt a háború utáni Németország történetében, amely az életképes kormánykoalíció létrehozását is megnehezítheti.

Merkel döntése, hogy felső határ nélkül fogad be szíreket, a Németországba érkező bevándorlók számának meredek emelkedését okozta 2015-ben, és 1,38 millió menekültkérelmet kellett befogadniuk a hatóságoknak.

Ferguson szerint óriási hiba volt Merkeltől, hogy megpróbált a baloldalnak hízelegni ezzel a döntéssel. Ennek hatására a német politikai térkép máris átrajzolódott, a bevándorlásellenes Alternative für Deutschland (AfD) 12,6 százalékot ért el a választásokon, és a legutóbbi mérések szerint már 15 százalékon áll. “Merkelt rajongói szeretik Muttinak - anyunak hívni. Nos, ez minden politikai baklövés anyja volt” - fogalmazott Ferguson.

Merkel és az általa vezetett CDU-CSU pártszövetség koalícióra készül a szociáldemokratákkal (SPD), amit az SPD szabályai szerint a párt 463 ezer tagjának szavazatától függ. Míg mindenki arra számít, hogy az SPD tagsága igent mond a koalícióra Ferguson arra a több mint 24 ezer újdonsült párttagra hívja fel a figyelmet, akikről nem lehet tudni, hogyan szavaznak majd. Azt is hozzá teszi, még ha meg is szavazzák a koalíciót, a megállapodás kimondja, hogy két év múlva felül kell vizsgálni a döntést. Ha pedig már most sem mennek bele, akkor Merkel kisebbségi kormányzásra kényszerül. “Úgy vélem, az nem lesz hosszú életű” - fejti ki Ferguson, akit 2004-ben a The Time a világ 100 legbefolyásosabb embere közé választott. E szerint érdemes odafigyelni rá.

Borítókép: Niall Ferguson (fotóforrás: en.wikipedia.org)