Az igazán okos munkahely már nem csak energiát spórol – például azzal, hogy a szerverszoba vagy az adatközpont hőjét is felhasználja a fűtéshez –, hanem a kihelyezett szenzorok segítségével ajánlatokat is tesz a gazdaságosabb működtetéshez.

Az említett megoldás amellett hogy jelez, ha elromlott egy berendezés, akkor is szól, ha valahol az alacsonyabb kihasználtság miatt az energiafelhasználást érdemes csökkenteni. Mindez nem csak a legújabb komplexumokban működhet: hasonló rendszert szereltek a New Orleans-i Tulane Egyetem évszázados épületébe is.

Ha már okos irodai megoldásokról van szó, érdemes szót ejteni arról, hogy ezek bizony gyakran az informatikai biztonságot is veszélyeztetik. A cégvezetőket pedig sajnos az információhiány mellett pont ez tartja távol majd minden innovatív megoldástól: a hozzájuk kapcsolódó biztonsági kérdésekben ugyanis nem megoldandó feladatot, hanem fölösleges terhet látnak.

Jellemző, hogy a vezetők rendszerint az IT beruházásokat is letudják azzal, hogy megvesznek pár drága kütyüt, de az új megoldásokat már nem teszik a vállalati kultúra részévé. Valószínűleg nálunk ezért berzenkednek sokan a saját informatikai eszközök munkahelyi használatától („Bring Your Own Device” – BYOD). Pedig itt a rettegett adatszivárgások megelőzése viszonylag könnyen kiküszöbölhető: leltárba kell venni a kívülről behozott gépeket, meg kell határozni milyen adatokat lehet ezeken tárolni és olyan biztonsági szoftvereket kell telepíteni az eszközökre, amikkel például lopás esetén akár távolról is törölhetőek a szenzitív információk. Mindezeket nem csak az alkalmazottak jobb komfortérzete miatt érdemes meglépni: a munkatársak ugyanis rendszerint nem várják meg a háttér-rendszer kiépültét és akkor is behozzák az okos gépeiket a munkahelyükre, ha erre nem kaptak külön engedélyt. Nem csoda, hogy az USA-ban az 500 fősnél nagyobb cégeknél majd minden IT-döntéshozó – a szakemberek 98 százaléka – saját szervezeténél már bevezette a BYOD alkalmazásához szükséges biztonsági szabályokat.

Borítófotó: Dmitry Sunagatov/Dreamstime Stock Photos