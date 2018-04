Facebookján már megerősítette Hadházy, hogy tényleg “méltatlanul és helytelenül” viselkedett vele szemben Sallai R. Benedek.

Az Origo birtokába jutott információk szerint Sallai ülés közben felállt és mielőtt elhagyta volna a termet, Hadházy Ákoshoz lépett és földre lökte. Hadházy rövid időre eszméletét is elvesztette! A helyszínre rendőrt és mentőt is hívtak, valamint “több helyről is megerősítették”: Hadházy agyrázkódást szenvedett.

Az ügyről még várjuk a további részleteket.

