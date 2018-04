A Jobbik elnöke Facebook-oldalán jelentette be, hogy benyújtotta lemondását a párt elnökségének, és a testület azt elfogadta. Vona egyben azt is írja az oldalán, hogy a Jobbik eredményéért egyszemélyben vállalja a felelősséget, ez pedig azzal is jár, hogy

„a tisztújításon nem méretem meg magam, egyúttal jeleztem az elnökség felé, hogy listás parlamenti mandátumomat nem fogom átvenni.”

Vona 12 évig vezette a Jobbikot, előtte egyetlen elnöke volt csak a pártnak, de Kovács Dávid csak néhány hónapig volt posztján.

Vona friss Facebook-posztjában még azt írta:

"A 2018-as választási eredményért a Jobbik miniszterelnök-jelöltjeként egyszemélyi felelősséget vállaltam. Mivel a választási győzelem nem valósult meg, tartottam a szavam. A Jobbik ma Magyarország második legerősebb pártja és az ellenzék egyedüli igazi ereje. Mindent meg fogok tenni azért, hogy ez a közösség a következő időszakban még erősebbé váljon, de 12 év után immáron nem elnökként. Nagyon köszönöm a több mint egymillió embernek, aki támogatta a pártunkat tegnap. Nekik ígérjük, hogy a Fidesz 2/3-a ellenére is folytatjuk küzdelmünket egy biztonságos, élhető, szabad és igazságos Magyarországért. A Jobbikra ezután is minden magyar ember számíthat, éljen bárhol a világban. Magyar szívvel, józan ésszel és tiszta kézzel."