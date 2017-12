Vajon Gulyás Márton, és mozgalma mikor bújik elő ismét, és szervez “mindent elsöprő” néhány száz fős tüntetést/konferenciát a szerinte igazságtalan választási rendszerről? Most ugyanis Haraszti Miklós után Vásárhelyi Mária is megfújta a harci kürtöket, a jövő év elején akár jöhet is az új dzsembori.

Mondjuk épp Gulyástól nem lenne valami hiteles ismét a tiltakozás, hiszen már minden patront ellőtt A fonalat sokan ott veszíthették el, hogy a választási rendszerrel kapcsolatos tüntetéseik során az ősszel meglebegtetett, elég lila ködös valamibe, a polgári engedetlenségbe sem kezdtek bele. E helyett meghirdették a mikroadományokból finanszírozott választókerületi közvélemény-kutatásokat. Egy-két településre lesz is pénz, de ez így azért elég sovány dolog, lássuk be. Most, Vásárhelyi szavára azonban akár be is vállalhatják a választási bojkottot is. Miért is ne?

Az ellenzék persze nem ennyire harcos, hiszen azért nem lesz olyan rossz dolog 2018 után az a néhány fős ellenzéki parlamenti frakció, a tanácsadók hada, az ilyen-olyan frakciómegrendelések, és ne feledkezzünk el a pártok és alapítványaik állami támogatásáról sem, ami ugyancsak több tízmilliós tétel. Tehát hülyék lennének bárminek is keresztbe feküdni, most épp azért bicikliznek, hogy valahogy, saját jogon bekerüljenek a parlamentbe.

Gulyás, Vásárhelyi, Haraszti meg bojkottálhatnak bármit, bármikor kedvükre, nekik egyébként is mindegy, ők amúgy sem indulnának soha, semmikor egyetlen választáson sem. Beszélni tehát, úgyis mindent lehet. Ilyen dolog ez a demokrácia.

Borítófotó: Kallos Bea/MTI