A konferencia Magyar Levente miniszterhelyettes köszöntőjével indult, amelyben történelmi eseményekről és változásokról beszélt. Ezek alapján szerinte: “a legfontosabb ilyen változás, történelminek mondható eredmény, hogy az elmúlt kétszer négy év alatt nem csak újra országa lett a magyaroknak, hanem nemzete is”. Kifejtette, hogy megvédett határok, pénzügyi függetlenség és külpolitikai szuverenitás nélkül nincsen ország, valamint azt, hogy stabil közjogi keretek, erős kulturális intézményrendszer és gazdasági egzisztenciális alapok nélkül nem beszélhetünk nemzetről. Ezért ítéli történelmi értékűnek az elmúlt 8 évet.

Varga Mihály előadásában kifejtette: a béremelésre és adócsökkentésre épülő gazdaságpolitika eredményes volt, olyan bővülést ért el a magyar gazdaság az elmúlt időszakban, amelynek köszönhetően Magyarország újra felzárkózott a közép-európai országok teljesítményéhez. Sorra vette az elmúlt időszak eredményeit: az ország külső adóssága gyors mértékben csökken, az államháztartás hiánya stabilan alacsony, valamint az adósságráta is jelentősen mérséklődött. A miniszter kitért arra is, hogy Magyarország felzárkózása a fejlettebb uniós tagállamokhoz számottevően gyorsult, és nemcsak a tavalyi, hanem az elmúlt években is jelentős mértékű a magyar gazdaság bővülése. Ennek eredményeképpen Magyarország GDP-je 2017-ben több mint 20 százalékkal haladta meg a 2010-es év eleji szintet, illetve közel 14 százalékkal múlta felül a 2014-est - emelte ki.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy a gazdasági növekedéssel párhuzamosan, a kormány támogató politikájának is köszönhetően Magyarországon a munkaerőpiaci folyamatok alakulása is kedvező volt az elmúlt években. A hatéves bérmegállapodás eredményeként 12,9 százalékkal emelkedtek a bérek, és a rendszerváltás óta nem látott, 4 százalék alatti szintre mérséklődött a munkanélküliség, a foglalkoztatottság pedig az egekben. Szerinte a gazdaság kiemelkedő eredményeiben nagy szerepe volt a kormány gazdasági növekedést támogató intézkedéseinek, többek között az adócsökkentések, a munkavállalást támogató lépések és az ipari termelést elősegítő programokat hozta példaként. Elmondta, hogy az adócsökkentés eredménye az, hogy ma Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó egész Európában. A kedvező adózási feltételek, kiegészülve a termelékenység javítását célzó intézkedésekkel pedig a megfelelő szaktudással rendelkező munkavállalók arányának és számának növelését, valamint a kis- és középvállalkozások erősödését segítik.

A magyar kormány ugyanakkor nemcsak az országhatáron belül, hanem az azon kívül élő magyarság gazdasági előrejutásában is érdekelt, ezért lehetőséget kell teremteni arra, hogy a Kárpát-medencei vállalkozók az eddiginél eredményesebben vegyenek részt a piaci versenyben - mondta a nemzetgazdasági miniszter. Úgy véli, ezeket azért tehették meg eddig, mert “a magyar kormány nem ország-, hanem nemzetstratégiában gondolkozik”. A Magyar Nemzeti Kereskedőház pedig fontos szerepet tölt be ebben a munkában a határokon átívelő magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítésével és a Magyarország és a közép-európai régió országai közötti együttműködés ösztönzésével - húzta alá Varga Mihály.

Dr. Grezsa István előadásában arról beszélt, hogy a 21. században összefogással bármit elérhetünk a Kárpát-medencében. Mint a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztos kiemelkedően fontosnak tartja, hogy minden magyar ott tudjon boldogulni, ahová született. Ehhez a gazdaságot és az oktatást kell fejleszteni kis és nagy szinteken is. Így a legfőbb célnak a jövő generációt nevezi meg, ezért is olyan fontos a kormány óvodaprogram fejlesztése, amely tökéletesen beleillik a nemzetstratégia fogalmába. Úgy vélte, hogy az új óvodaprogram tehát példája lehet a magyar önkép építésének.