A legnagyobb mozis piacon, Észak-Amerikában a Sony családi filmje a múlt péntek és vasárnap között az első becslések szerint összesen 36 millió dollárt kasszírozott be. Hogy ez miért számít nagy dolognak? Mert amikor december 22-én először mutatták be a nagyvásznon akkor három nap alatt 36,1 millió dollárt gyűjtött be. Vagyis a premierje után két héttel is hasonló számokat tud produkálni, mint a bemutató idején. A Sony Pictures már eléggé ki volt éhezve egy hasonló pénzesőre, ugyanis nekik a tavalyi év nem volt épp egy fáklyásmenet: 2017-ben a Disney-vel közösen tető alá hozott Pókember: Hazatérést leszámítva egyetlen komoly sikert se tudtak villantani. A nagyszabásúnak szánt Stephen King adaptációjuk A setét torony orra bukott: a 60 millióból leforgatott produkció Észak-Amerikában alig 50 milliót szedett össze. Ugyanígy az Emoji-film és az új Hupikék törpikék film is a várakozások alatt teljesített. Most viszont úgy tűnik, hogy megtört az átok. A Jumanji a nemzetközi porondon már az 500 millió dolláros határt is átlépte.

Közben a Star Wars sorozat új része Az utolsó jedik is szorgosan gyűjtögeti a dollárokat: a Disney filmje eddig összesen 1,2 milliárdot kasszírozott be.