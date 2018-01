Az origo.hu azon felvetésről kérdezte Gulyást, miszerint kitiltható kategóriába eshetne-e Soros György, mivel a lap információ szerint nem rendelkezik magyar útleveléllel a milliárdos. A fenti válaszán a Fidesz frakcióvezetője kívül kifejtette, hogyan működik a magyar állampolgársági törvény. Mivel az állampolgárság a vérségi elv alapján szerezhető meg hazánkban, ezért az akár egy évszázada kivándorolt emberek leszármazottjai is magyarnak számítanak. Azonban ezt egy személyazonosító okmánnyal bizonyítani kell, tehát vagy egy útlevéllel vagy egy személyi igazolvánnyal. Abban az esetben, ha nem rendelkezik semelyikkel az adott illető, akkor kerül kitiltható kategóriába.

Kérdésre kitért arra is, hogy Magyarország fogadott-e be bevándorlókat. Erre úgy válaszolt, hogy „Magyarország egyetlen egy bevándorlót sem fogadott be, csak a genfi egyezmény alapján oltalmazotti státuszt élvező és menekült személyeket”. Hangsúlyozta, hogy támogatja a kormány Stop Soros törvénycsomag-terveztét is, ugyanúgy, mint az a 2,3 millió ember, aki nemet mondott a nemzeti konzultáción arra, hogy bevándorló országban akarnak-e élni.