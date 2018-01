A ma előkerült videó ugyanarról a rendezvényről származik, mint a tegnapi, amelyen Vona Allahot éltette. No igen, sokan, sok helyen megírták, hogy “nem is!”, mert például az arab nyelvű keresztények is az Allah nevet használják. Aha, tehát akkor kicsit sem gáz muszlim diákok előtt ilyeneket mondani, értjük… Főleg úgy, hogy számukra Allah a saját istenüket jelenti, tehát egyáltalán nem hajlandóak úgy értelmezni Vona szövegét, hogy abban Allah bármilyen más istent jelölne az övéken kívül. Aki nem hiszi járjon utána, Szilvay kolléga most is, mint mindig fényt hoz a sötétségbe.

Most a Mandiner újabb videó részletet kerített elő, ahol Vona ezt mondja: „A globalizmus sötétségében ma számomra az iszlám az utolsó fénysugár”.

No persze érkeztek már a tegnapira is olyan reakciók, hogy “Orbán is mondott ilyeneket!”. Hát én nem tudom… Szerintem az, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként muszlim országokba is ellátogatott, és ott a baráti viszonyról biztosított mindenkit, nem keverendő össze olyan mondatotkkal, mint hogy az “iszlám az utolsó fénysugár”.

Oké, Vona Gábor nem szereti a globalizmust, és mivel a muszlimok nyakas ellenfelei minden nyugati társadalmi vívmánynak (például női egyenjogúság), így aztán rögtön ők az utolsó reménye az emberiségnek a pártelnök szerint.

Csakhogy van egy rossz hírünk: az iszlám egy világvallás. A muszlimok szerint hitelveik bizony univerzálisan érvényesek. Ahol lehet, terjesztik is. Éppenséggel az egész muszlim civilizáció ráfeszül Európára. Muszlim tömegek áramolnak az öreg kontinensre, aminek ráadásul a globalisták még örülnek is. Azt kell mondjuk, az iszlám nem hogy nem ellensége a globalizmusnak, de kiváló szövetségesek lettek mostanság.

Szóval Vona választhatott volna magának valami törszi pogány hitet (mellesleg ezek a dolgok sem idegenek tőle). Na az tuti a globalizáció ellensége lenne. De ha már mindenképpen egy világvallásnak kell szemben állnia a globalizációval (mert végülis ez sem lehetetlen), akkor miért nem elég kézenfekvő a kereszténység?