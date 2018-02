Szépen fejlődik a hazai startup élet, egyre erősebb vállalkozások kapcsolódnak be egy-egy régi programba. Tegnap a Design Terminál jelentette be egy kezdeményezésének újracsomagolását. Ennek lényege, hogy a piaci szereplők számára olyan tehetséggondozó programokat dolgozzanak ki, melyek hidat képeznek a vállalatok és a startupok között.

Szerda este, a Design Terminál mentorprogramjának záró eseményén, a Demo Day-en jelentették be a nonprofit szervezet legújabb vállalati együttműködéseit. A Design Terminál célja, hogy a piaci szereplők számára olyan tehetséggondozó programokat dolgozzanak ki, melyek hidat képeznek a vállalatok és a startupok között.

A Design Terminál 2017-ben indította első ilyen jellegű, azaz üzleti együttműködését a Közép-Európa egyik legnagyobb vállalatának számító MOL Csoporttal. A MOL startup programjára nemrég zárult a jelentkezés, a lehetőség iránt 22 országból érdeklődtek innovatív vállalkozások.

Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminál ügyvezetője most bejelentette, további négy meghatározó nagyvállalattal bővül a szervezet ügyfeleinek listája. 2018-tól az E.ON, a BlackRock, a Knorr-Bremse és az Union Biztosító is a Design Terminállal dolgozik. Mostantól mindegyik cég saját tehetséggondozó programmal keresi a stratágiájához illeszkedő startupokat.

Emlékeztetőül: még ősszel kiválasztották a legjobb startupokat a Design Terminál mentorprogramjára. A szervezet olyan innovatív vállalkozások jelentkezését várta, amelyek céljai között az üzleti siker mellett valamilyen jól ismert társadalmi probléma megoldása is szerepel. Újdonság volt, hogy a 2014 óta futó mentorprogram immár teljes egészében nemzetközivé vált. A legújabb szemeszterre tizenkét országból, többek között Angliából, Indiából, Spanyolországból és Svédországból is jelentkeztek csapatok – összesen közel nyolcvanan. Közülük hét vállalkozás jutott be a 2017. szeptember 25-én induló programba, köztük az élelmiszerhulladék csökkentésén dolgozó portugál Lettuce Grow, a munkahelyi stresszt egy virtuális valóságon alapuló eszközzel csökkentő francia-olasz Innsaei Vision, és a fiatalok álláskeresését megkönnyítő, magyar-alapítású Zyntern.

A startupok három hónapos intenzív, térítésmentes vállalkozásfejlesztő programon vesznek részt. A program alatt olyan mentorok segítik a csapatokat, mint Hodicska Gergely, az IBM Budapest Lab fejlesztési vezetője, Várdy Zoltán médiaszakember és Alexander Bibighaus, a Cloudera vezető mérnöke. A mentorprogramban a cégek üzleti modelljét, szervezeti működését, jogi hátterét és kommunikációját is fejlesztik. A szemeszter végeztével a csapatok készen állnak majd a nemzetközi piacralépésre és első befektetőjük fogadására.

Fotók: Design Terminal Demo Day, Facebook