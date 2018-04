Az országgűlési választások előtti utolsó közvélemény-kutatásokból az derül ki, hogy a kormánypártok utcahosszal vezetnek a megosztott ellenzék előtt. Karácsony Gergely nem használt az MSZP népszerűségének, és a szocialisták jól tették, hogy csak 10 százalékra tették a lécet, azt biztosan át tudják ugorni. A Jobbik helyzete is stabil, akár a 2014-esnél valamivel jobb eredményt is remélhetnek. A DK és az LMP is valószínűleg bejut a következő Országgyűlésbe, és a 2% körüli támogatottság mellett a Momentumnak és a viccpártnak sem kell nagyon aggódnia a kampánytámogatás visszafizetése miatt.