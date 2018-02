Nem telik el hét, hogy ne olvasnánk valamely ellenzéki politikus fenyegetőzéséről. Ezekben általában az akasztás szerepel mint megoldás, de voltak olyanok is, akik a fejlövésre esküdtek. Ismerve a baloldali hagyományokat, ez nem is olyan meglepő.

A legújabb hír, hogy egy veszprémi MSZP-s őskövület Fenyvesi Zoltánnak, az ajkai–tapolcai körzet Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltjének a következő “jókívánságot” küldte: “Dögölj meg a párttársaiddal együtt! Anyád már holnap járjon miattad feketében!”. És nem ez volt az egyetlen ilyen fenyegetés, amit Fenyvesi kapott az elmúlt időszakban. Nem olyan régen egy másik MSZP-s Orbán Viktor mesterlövész puskával való likvidálásáról ábrándozott a Facebookon.

Félelmetes, hogy a baloldaliak így meg tudnak őrülni kampány alatt. Egyeseknek mindig ott rejlik a tarsolyában a b-verzió, ha esetleg nem nyernének a választáson. Négy évvel ezelőtt az MSZP-kongresszuson épp Mesterházy Attila beszéde közben kiáltotta be egy lelkes MSZP-s talpas: “Kötelet!”. Ebben a műfajban mellesleg a Jobbik az MSZP legerősebb kihívója. Utoljára a Jobbik bajai elnöke fenyegette akasztással a Fidesz ottani képviselőjét, Zsigó Róbertet. Más kérdés, hogy lehet-e még a Jobbikot jobboldali pártnak hívni. Vagyis, lehetett-e őket valaha is annak nevezni.

Miközben a baloldaról érkeznek ezek a "jókívánságok", évek óta ugyanazt a “demokratikus ellenzékről” és a “Fidesz rémuralmáról” szóló lemezt kell hallgassuk. Pedig ilyenkor azért kiderül, mi is a valóság. Hiába, a dicsőséges francia forradalom a szabadság, egyenlőség, testvériség zászlaja alatt azért igen véres következményeket idézett elő. Tetszett is a bolsevikoknak ez a gyakorlat, és úgy tűnik, még mindig kedves a szívüknek ez a több száz éves hagyomány.

Itt jön be a képbe Hódmezővásárhely újdonsült polgármestere, Márki-Zay Péter is. A “jóarcú” “igazi konzervatív” politikus természetesen nem akart ötletet adni az akasztásra, amikor épp azt tette. Hogy egyáltalán ne legyen ötlet szaga a dolognak, a következő okfejtést is meghallgathattuk tőle: “egy olyan rendszert, amelyet nem lehet demokratikusan leváltani, azt nem szokták demokratikusan leváltani”. Ugye ő ennek ellenére demokratikus választáson indult, és meg is nyerte. “Szerencsére”. Ki tudja mi jött volna, ha nem. Ezek után viszont jó lenne, ha kicsit visszavenne minden népfelkelésről ábrándozó agitátor, nem kell ám kivégezni az ország jelenlegi vezetőit. Lehet ellenük választáson is indulni.

Tudom, ez nem elég erős érv, hiszen ahol nem a balliberálisok nyernek, ott nincs is demokrácia. Egy olyan rendszert pedig, “amelyet nem lehet demokratikusan leváltani, azt nem szokták demokratikusan leváltani” ugyebár.

