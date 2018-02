Az Origó cikke hívja fel a figyelmet arra, hogy a Jobbik cigányozó, zsidózó képviselőjelöltje visszatért a “Főszerkesztők klubjába”. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom egykori elnökségi tagját, nem képviselőjelöltként, vagy politikusként mutatták be, hanem mint az Alfahír.hu főszerkesztőjét. Vannak azonban további nyalánkságok is Magvasival kapcsolatban.

Fontos kiemelni, duplán aláhúzni, hogy mi is az igazi baj. Magvasi Adrián nem egyszerűen a jobbikos médiatér meghatározó figurája, hanem a Jobbik aktív politikusa. Ezt viszont valamiért nem reklámozzák Simicskáéknál. Ráadásul nem csak képviselőjelölt, hanem a Jobbik budapesti választókerületének elnöke is. Persze az, hogy egy első vonalas jobbikos káder mezei újságíróként szerepel, könnyen magyarázható a Simicska - Jobbik összeborulással.

Magvasi múltjában lehet sok mindent találni. Nemcsak alapítója, hanem éveken át főszerkesztője is volt a Szent Korona Rádiónak (SZKR), amely ezer meg egy szállal kötődött a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomhoz (HVIM). Utóbbinak 2006-tól egészen 2016-ig elnökségi tagja volt. Nem más ismertette meg ezt a közeget Magvasival, mint Zagyva György Gyula. Visszatérve az SZKR-re, az volt az a hely, ahol Magvasi a “Sin City” című műsort vezette. Azt a műsort, ahol többek közt Apáti István is zsidózott 2011-ben, de már mint a Jobbik országgyűlési képviselője. Persze ezeknek követkeménye nem lett. Ugyanúgy, ahogy annak sem amikor egy 2010-es felvételen magát “Maginak” nevező műsorvezető azt a témát dobta be, hogy a kormánypártok támogatták Izrael uniós társulási szerződését. El tudjuk képzelni mekkora zsidózás tört elő a résztvevőkből.



Zsidózásáról ennyi elég is, evezzünk át másik kedvenc témájára, a cigányozásra, vagy éppen “a szagukra”. Egyik adásában ugyanis Magvasi azzal a hírrel indított, hogy egy cigány férfi tiltakozva a Jobbik javaslata ellen “közrendvédelmi telep” feliratú ketrecbe zárta magát. Zagyváék nevetve gyorsan vissza is kérdeztek, hogy “ott van még?”. Majd hozzáteszik: az ilyen hírek nyomán felszalad az ember vérnyomása, miközben "a sitten 60-80 százaléka az elítélteknek cigány". Zagyva ki is jelentette, hogy a témában tartani fog egy sajtótájékoztatót Miskolcon, és ha majd megkérdezik tőle, hogyan számolta össze ezt az arányt, azt fogja mondani, hogy fajtajelleg alapján.

Később arról beszélnek, hogy összeírták, a parlamenti frakciók közül melyik a legerősebb fizikálisan. Valaki megjegyzi, hogy szerinte az LMP a legerősebb az illata miatt, utalva ezzel Osztolykán Ágnes roma származására.



Magvasi médiatérben tett mozgásai feltűnően egybe esnek a Jobbik törekvéseivel, mintha magára vállalná, hogy a párt politikai döntéseihez ő teremtsen nyilvánosságot. Nehéz másképp értelmezni azt a videóinterjút, amelyet Magvasi 2015 tavaszán készített az iráni nagykövettel, és amelyben egészen fura dolgok hangzanak el. Legmeglepőbb pillanata ennek az, amikor megkérdezi, hogy Irán ad-e pénzt a Jobbiknak? A nagykövet kijelenti, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság és a Jobbik álláspontja Izrael agresszív politikájáról megegyezik, és mindketten támogatják az elnyomott palesztin népet. A nézethasonlóság pedig alapot teremtett rá, hogy egyeztetések és tanácskozások folyjanak Irán és a Jobbik között -írja az Orgió.

Fotó: Magvasi Adrián Facebook-oldala