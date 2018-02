A radikális változásra azért is lehet szükség, mert az utóbbi időben nemcsak a választók, de immáron a párttagok is szép számban hagyják cserben az MSZP-t. Utoljára a párt egyik alapítója, Hiesz György, gyöngyösi polgármester hagyta el a süllyedő hajót. A pártból is kilépett és az ország­gyűlési képviselői jelöltségtől is visszalépett. Hiesz amiatt rághatott be, hogy Molnár Gyuláék helyette Fodor Gábort, a Magyar Liberális Párt elnökét indítanák a körzetben Vona ellen.

Nemrég Bárándy Gergely mondott le párttisztségeiról és bejelentette, nem kíván indulni a 2018-as választáson. Előtte az MSZP egykori pártigazgatója hagyta el a süllyedő hajót.

Nem kérdés: radikális változásra van szükség a magyar szocializmus ügyének érdekében. Így született meg az ötlet, hogy az MSZP a választások után ezen a néven megszűnik létezni, és kialakít valamilyen együttműködést a Párbeszéddel. E mellett azonnali fiatalításra van szükség, ezért az “újhullámos” MSZP-ben végre teljes mértékben olyan fiataloké lehet a főszerep, mint Kunhalmi Ágnes, Harangozó Tamás és Tóth Bertalan. Valljuk be, Szanyi Tibor után ez is óriási előrelépés, bár őt már sikeresen kiebrudalták a honi politikából, nehogy még alacsonyabbra tornássza az MSZP népszerűségét.

Egyszóval jöhetne az egy fokkal kevésbé avas, állampárti időket idéző MSZP, már ha nem egy olyan körből származna az ötlet, amihez Lendvai Ildikó és Puch László is tartozik. Attól tartunk, ennek így megint olyan bukéja lesz, mint amikor a kádárista KISZ-titkár játssza a 68-as rockergyereket.

Borítókép: MTI/Balázs Attila