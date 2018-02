Nyolc százalék - ez a bűvös szám. Az LMP - bár elég erős szirénhangokat hallhatott eddig a Jobbiktól és az MSZP-P-től is - eddig ellenállt a kísértésnek, és nem szövetkezett senkivel, és ennek a politikának meg is lehet az eredménye. Ezért is tűnik érthetetlennek, hogy néhány napja felmerült: a vezetési válságban lévő Momentummal szövetkeznének.

A választók, úgy tűnik, jutalmazzák is ezt az irányt, a Századvég legfrissebb felmérése szerint ugyanis a teljes népességen belül a második legnépszerűbb pártként mérik a Jobbikkal egyetemben. (A Fidesz-KDNP 35, az MSZP-P 7, a DK 6, az Együtt 1 százalékon áll, más pártok összesen öt százaléknyi szavazót tudhatnak magukénak, 30 százaléknyi bizonytalan szavazó is van.)

Ezek a számok azt mutatják, hogy a teljes szavazói (tehát 18 év feletti) lakosságon belül hogy alakul a pártok népszerűsége.

Fontosabb adatnak tartják azonban a szakemberek a biztos pártválasztók bázisát, mert ők minden bizonnyal ott is lesznek a szavazóurnáknál áprilisban, és elég erős a pártpreferenciájuk. E körben a Fidesz-KDNP 51 százalékon áll. Az LMP csupán négy százalékkal marad le a Jobbik mögött, az MSZP–P-vel egyaránt tíz százalékot ér el. Csakhogy míg az LMP ezzel az eredménnyel biztos parlamenti párt lehet, több mint tíz képviselővel, addig az MSZP-P-nek, a két párt közös listája miatt mindenképp el kell érnie ezt az eredményt, hogy bekerüljenek az Országgyűlésbe. Ha ez meg is történik, ilyen eredménnyel bizonyosan nem lesz külön P-frakció (nem lesz öt képviselőjük), és az MSZP képviselőcsoportja a mostanihoz képest összezsugorodik. A közös indulás a jelenlegi számok alapján tehát nem biztos, hogy jó üzlet.

A DK-nak viszont lehet majd önálló frakciója, hiszen a 7 százalékos eredmény ezt prognosztizálja, az Együtt biztos nem jutna be az egy százalékával a parlmamentbe. Más pártok támogatottsága ezen a bázison jelenleg 7 százalék, külön-külön tehát nem nagyon tudnak labdába rúgni.

Magyarul, az LMP “különállása” akár azt is eredményezheti, hogy a baloldalon Szél Bernadették rendelkeznének a legnagyobb frakcióval, tehát lenne lehetőségük arra, hogy 2022-re egy erős baloldali-zöld alternatívát nyújtsanak a Fidesz-KDNP-vel szemben. Persze, ez csak egy közvélemény-kutatás szubjektív értelmezése volt, a választásokig még mindig van hátra néhány hét. De a fő számokban nagy eltérések aligha lesznek.

Borítókép: Marjai János/MTI