A magyar gazdasági növekedés tényszerűen ível felfelé. A foglalkoztatottság az egekben, a reálbérek emelkednek és a hazai GDP-növekedés is a legjobbak között szerepel, uniós viszonylatban is. További fontos gazdasági mutatóban ért el komoly eredményt a magyar gazdaságpolitika: számottevően csökken az államadósság mértéke.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csak a jövő hónap elején közli a negyedik negyedéves GDP nominális értékét, a negyedik negyedévére vonatkozó adatokhoz az MNB a saját GDP-becslését használta. Azt azonban már mindenképp tudjuk, hogy a 2017-es évben 4,2 környékére várható a gazdasági növekedés. Ezt a nemrégiben közölt tavalyi utolsó negyedéves GDP-ből becsülhetjük, ami az EU második legjobbja, 4,8 százalékos volt. Ezt a magyar modellnek tudhatjuk be, aminek alapja a foglalkoztatottság növelése és a bérek emelése.

2010 óta a kormány több mint 700 ezer új munkahelyet hozott létre. A közmunkaprogrammal sikeresen tereltek vissza tízezreket a versenyszférába. Köszönhetően ezeknek az intézkedéseknek, a munkanélküliségi rátánk az EU legalacsonyabbjai között van, már 3,8 százalékra csökkent. A jó gazdasági teljesítmény pedig az államadósságon meglátszik.

A múlt év végén 27 359 milliárd forintot tett ki az államháztartás névértéken számolt bruttó konszolidált - úgynevezett maastrichti - adóssága, ami a bruttó hazai termék (GDP) 72,1 százalékának felel meg az egy évvel korábbi 73,9 százalékkal szemben - jelentette a Magyar Nemzeti Bank.

Mivel az Eximbank adósságát is figyelembe vették, ezért a tavalyi évben a 72,1 százalék helyett a GDP 74,0 százalék lett a 2017-es államadósság. Ez így is hatalmas, 2 százalékos csökkenés a tavalyielőtti 76,0 százalékához képest. Ez bizonyítja, hogy a magyar gazdaság remekül teljesít, hiszen így is csökkenőpályán tartja az államháztartási hiányt. Kíváncsian várjuk, hogy melyik balliberális "szakértő" próbálja majd megmagyarázni, miért is állunk még rosszabbul.

A háztartások megtakarításai pedig a GDP 5,2 százalékának megfelelő összegre rúgnak. Ez 1959 milliárd forintot jelent, 366 milliárddal többet mint a 2016-os évben. 2017-ben a negyedik negyedéves megtakarítások rekordot is döntöttek, hiszen 2015 elejó óta nem volt magasabb negyedéves adat.