Először a Mérce közölte a hátborzongató hírt, amelyet később a 444, a HVG, és az Index is átvett, mind azzal a kicsengéssel, hogy félelmetes állapotok uralkodnak az országban. Míg ezek a médiumok rendszeresen a kormányról bizonygatják, hogy a félelemkeltés politikáját végzi, addig ők maguk tényleg igen jól megélnek a magyar emberek majréztatásából. Hogy a valóság köszönőviszonyban sincs az általuk lefestett világgal, az már nem számít.

A sztori szerint Márki-Zay alig hogy bejelentette, indul a választáson, máris térfigyelő kamerákat szereltek fel a háza közelében. A történtekről a jelölt a Facebook-oldalán szarkasztikus hangnemben úgy számolt be, mintha azért oda telepítették volna a kamerákat, hogy őt figyeljék meg azokkal.

Csakhogy akadt egy kis bökkenő, ami nem igazán támasztja alá ezt az elméletet. Mégpedig az, hogy a hódmezővásárhelyi térfigyelő kamerákról már legalább egy éve döntés született, ahogy arra főszerkesztőnk saját blogján fel is hívta a figyelmet. “Az önkormányzat már 2016-ban tervbe vette a városi térfigyelő-kamerarendszer bővítését, 2017 februárjában pedig kihirdette a kamerarendszer bővítéséről szóló közbeszerzési pályázat nyertesét. Az év májusában arról is döntést hozott a testület, hogy a kamerarendszert a Kertvárosban is kiépítik” - írja Lánczi Tamás a Figyelő főszerkesztője a blogon, és megadja az ezt alátámasztó dokumentumok elérhetőségeit is.

Az ilyen beégésekre érdemes lenne emlékeznie az összes “szabad és független” sajtóterméknek, mikor legközelebb arról cikkeznek, hogy milyen nevetséges összeesküvés-elméleteket gyárt a jobboldal.

Borítófotó: Márki-Zay Péter, Facebook