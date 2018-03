Dénes Balázs magyar állampolgárként a magyar gazdasági érdekek ellen is dolgozik. Nagyon veszélyes terepre tévedt.

Az ember sok mindent elnézett idáig, sokszor már csak a vállát vonogatja. Így vagyunk azzal, ha a nyugati vagy amerikai média össze-vissza hazudozik rólunk. Már megszoktuk.

De hogy magyar állampolgárként valakinek az legyen a célja, azért lobbizzon, hogy a több ezer magyart alkalmazó nagy német befektetők a civiltörvény miatt helyezzék gazdasági nyomás alá a kormányt, azért már tényleg nem gyere be! Ez már nem a vállvonogatás klasszikus esete!

Mert Dénes Balázs a Jerusalem Post szerint ezt akarta elérni. Ez SZDSZ-tempó, miközben az SZDSZ-nek már nyolc éve örömmel intettünk végső búcsút. Akkor azt hittük, hogy ennek a mentalitásnak vége. De ebben is csalódnunk kellett, hiszen miután a liberális globalisták mögül minden hazai szavazó elfogyott, az ideológiájukat osztó, és a szponzorukban is közös hazai “civil szervezetek” zavartalanul működnek, viszik tovább a liberálisok fáklyáját.

Az emberi jogokat szinte vallássá tevő, Soros György által finanszírozott NGO-k egyik zászlóshajója ma is a TASZ, a Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezet. Ennek az élén állt hosszú éveken keresztül Dénes Balázs.

Aztán váltott, egy osztállyal “feljebb lépett". Tavaly lett a Civil Liberties Union of Europe (röviden Liberties) elnevezésű, civil szervezeteket tömörítő európai, berlini székhelyű hálózat igazgatója. Már ebben a minőségében nyilatkozott az ATV-ben. Ebben a “bemutatkozó” interjúban mindent elárul a “szektatagok” lényegéről.

Arról hallhatunk egy nagyon izgalmas eszmefuttatást, hogy valójában az ilyen szervezetek nem a finanszírozójuk akaratának megfelelően tevékenykednek, hanem az alapszabályukban foglaltaknak. Az csak véletlen egybeesés lehet, hogy ezek az alapszabályok teljes mértékben passzolnak a Soros-ideológiához.

Emellett az Egyesült Államok külügyminisztériumának Magyarországgal kapcsolatos, szabadságjogok állapotával foglalkozó jelentésére hivatkozva ejnye-bejnyézik az igazgató. És még ahhoz is elég vastag az arcszerkezete, hogy komolyan belemondja az éterbe: az Egyesült Államokban mit sem változott Magyarország megítélése. Persze, hiszen a kormányváltás után még százával ott üldögéltek és most is ott sertepertélnek Dénes amerikai elvbarátai, a demokrata szabadságjog-harcosok a külügyben. Mindemellet, az persze már nem kerül szóba az interjúban, hogy vajon egy független állam joggyakorlatát egy másik független állam miként osztályozhatja?

De pontosan arra az országra hivatkozni az akkori civiltörvény-tervezet elítélésében, ahol 1938 (!) óta hatályos egy ehhez hasonló jogszabály, az már a sokat próbált ATV-stúdió plafonját is megrepesztette. A magyar törvényhez a mintaként ugyanis többek között az az amerikai FARA (Foreign Agents Registration Act) szolgált, amely alapján ott a más országok képviseletében eljáró, és külföldiek által finanszírozott személyeket és szervezeteket bizony számon tartják. És nem fogják elhinni, “ügynökként” listázzák őket.

Már csak az a kérdés, hogy mi hogyan is minősítsük azokat a magyar állampolgárokat, akik külföldi támogatásból finanszírozzák “jogvédő” tevékenységüket, illetve azon dolgoznak, hogy a külföldi befektetőkön keresztül sakkban tartsák a magyar kormányt egy nekik nem tetsző jogszabály miatt?

Ügynököknek, vagy inkább hazaárulóknak?

Borítókép: Dénes Balázs, atv.hu