Az LMP bukott társelnökét annyira megviselte, hogy nem jöttek be a számításai vasárnap, hogy már Schiffer Andrásra is el kezdett ujjal mutogatni, hogy elfedje saját kudarcát. A legújabb húzása, még ezt is alulmúlja.

Hadházy Ákos ma délután a következő szöveget írta ki Facebookjára: “Néhány ostobától eltekintve feltűnően csendesen örömködnek a fideszesek. Gondolom, tudat alatt tudják: nekik bizony az lett volna az igazi érdekük, hogy MOST veszítsenek. Tessék ugyanis belegondolni a repülés alapszabályába: repülő még SOHA nem maradt a levegőben. Ez a politika alapszabálya is: nem volt még olyan hatalom, amelyik ÖRÖKRE hatalmon maradt volna. A repülő landolása történhet szépen, szabályosan, puhán. A hatalmat is át lehet adni szépen, szabályos, tisztességes választáson. De ha a pilóta túl sokáig és minden körülmény között levegőben akar maradni, annak fájdalmas kényszerleszállás vagy fatális zuhanás lesz a vége. Ezt kerülhették volna el, ha most szépen kiszállnak” - írta a bukott társelnök.

Hadházy teljesen beleőrülhetett abba az erőlködésbe, hogy rávegye az LMP-t saját elveinek feladásába. A zöldpárt ugyanis nem volt hajlandó behódolni se Gyurcsány, se Vona-Simicska akaratának, amit Hadházy nehezen visel.

Olyannyira, hogy már az is idegesíti, ha a fideszesek most inkább a győzelemnek örülnek, ahelyett, hogy felülnének a sivalkodók online provokációinak. A bukott társelnöknek erre az a megfejtése, hogy a fideszesek tudják, hogy nem jó nekik a Fidesz-győzelem.

Hadházy pár nap leforgása alatt totális hülyét csinált magából. Először a nevetséges vádaskodásával, miszerint Schiffer megzsarolta őket, hogy ne lépjenek vissza a jelöltjeik, más pártok javára. Ezzel a Facebook-bejegyzésével pedig a logikán tett olyan durva erőszakot, ami után nehéz elhinni, hogy ez az ember egy darabig egy pártot irányított. Igaz, nem egyedül, lehet, hogy ezért létezik még az LMP.