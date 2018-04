Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint pénteken este 9 órakor bejelentette, hogy elrendelte a légicsapások megindítását Szíria ellen. Azóta szombat hajnalban több célpont ellen is rakétatámadást hajtottak végre az amerikai, francia és brit erők.

Az elnök a Fehér Házban a nemzethez címzett - és a nagy amerikai televíziós állomások által élőben közvetített - nyilatkozatában közölte: precíz, azaz célzott légicsapásokra adott utasítást, válaszul az április 7-én a kelet-gútai Dúma városában elkövetett vegyifegyver-támadásra. A légicsapásokat az Egyesült Államok nem egyedül, hanem az Egyesült Királysággal és Franciaországgal egyeztetve és együttműködve hajtja végre szíriai feltételezett vegyifegyver-raktárak ellen.

A légicsapás-sorozat - amely az eddigi legnagyobb katonai akció Bassár el-Aszad elnök rendszere ellen - Trump elnök bejelentésekor már folyamatban volt.

Beszédében Donald Trump kiemelte: a légicsapások célja az elrettentés vegyi fegyverek előállításától, terjesztésétől és alkalmazásától. A Dúmában elkövetett vegyifegyver-támadásról és Aszad elnökről Trump azt hangoztatta: "ezek nem egy ember tettei voltak. Ez egy szörnyeteg által elkövetett bűncselekmény volt".

Az amerikai elnök élesen bíráló szavakat fogalmazott meg Oroszország és Irán - az Aszad-rendszer két támogatója - címére is. "Irántól és Oroszországtól azt kérdezem: milyen nemzet az, amely ártatlan férfiakat, nőket, gyermekeket legyilkoló tömegmészárossal akar közösséget vállalni" - fogalmazott Trump. Hozzátette: Oroszországnak el kell döntenie, hogy ezen a sötét úton halad-e tovább, vagy csatlakozik a civilizált nemzetekhez.

Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok semmilyen körülmények között nem akar meghatározatlan ideig Szíriában maradni. Az amerikai televíziók híradásai szerint az Egyesült Államok és szövetségesei Tomahawk robotrepülőgépeket vetettek be több szír helyszínen is. A Fox és a CNN hírtelevíziók helyszínen lévő tudósítókra hivatkozva jelentették, hogy a szíriai fővárosban legalább hat robbanás hallatszott.

Theresa May brit miniszterelnök szombat hajnalban bejelentette, hogy engedélyezte a brit fegyveres erőknek „összehangolt és célzott támadások” végrehajtását Szíriában. May szerint az akció célja a szíriai rezsim vegyifegyver-kapacitásának leépítése, és az, hogy elrettentse a szír vezetést ilyen fegyverek használatától. A brit kormányfő megerősítette, hogy Nagy-Britannia amerikai és francia szövetségeseivel együtt vesz részt az akcióban. Theresa May azóta a Downing Streeten tartott szombat délelőtti sajtótájékoztatóján kifejtette: még tart a brit királyi légierő (RAF) szíriai célpontokra mért hajnali légicsapásainak kiértékelése, a brit kormány azonban "bizodalommal" kijelentheti, hogy a bevetés sikeres volt.

Hozzátette: London számára egyértelmű az is, hogy kit terhel a felelősség a szíriai Dúma városában egy hete elkövetett vegyifegyver-támadásért, amelyre válaszul a nyugati szövetségesek az összehangolt szombati katonai műveletet végrehajtották. Minden értesülést nem fedhet fel, de azt elmondhatja, hogy a múlt heti támadás estéjén több egybehangzó beszámoló szerint a szíriai rezsim helikopterét látták Dúma városa felett, és helyi források szerint egy hordóbombával hajtották végre a vegyi támadást. A brit miniszterelnök hangsúlyozta: a szíriai ellenzéki erőknek nincsenek helikopterei, és hordóbombákat sem használ.

Borítófotó: MTI/AP/Evan Vucci