Nagyon kevés olyan amerikai cég van, amely az Egyesült Államok elnökének közvetlen beavatkozására számíthat. A Qualcomm ilyenné vált, miután Trump elnök hétfő este közölte: megvétózza a cég ellenséges felvásárlását. A szingapúri Broadcom 117 milliárd dollárt kínált az amerikai cég részvényeiért készpénzben. Az elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva döntött a vétó mellett. A döntés az amerikai adminisztrációban szokatlan gyorsasággal született. A Comittee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) nevű kormányzati szervezet, amely az Egyesült Államokba irányuló külföldi befektetéseket vizsgálja, csak a múlt héten kezdett vizsgálódni az ügyben. Az indok az volt, hogy a Qualcomm által gyártott csipek különösen fontos szerepet játszanak az új, szupergyors mobilszabvány, az 5G amerikai elterjedésében.

A Broadcom szándékai jó négy hónapja ismertek. A szingapúri cég árbevétele alapján ugyan kisebb (20 százalékkal), mint a világ negyedik legnagyobb csipgyártója a Qualcomm, viszont üzleti helyzete sokkal kedvezőbb. Ezt mutatja az is, hogy rendelkezésére áll az amerikai cégért kínált 117 milliárd dollár. A Broadcom piaci értéke 16 százalékkal haladja meg a Qualcomm kapitalizációját. A távol-keleti társaság agresszív felvásárlási hullámban van. Részvényei a Wall Street elemzőinek csaknem 100 százalékánál vételi ajánlás alatt vannak. A Qualcomm esetében ez az arány csupán 44 százalék.

A Broadcom először tavaly novemberben tett ajánlatot az amerikai cégre. A vállalat árbevételének meghatározó része olyan csipek gyártásából származik, amelyek mobil eszközök hálózati kapcsolatait szolgálják ki. Ugyanakkor nyereségének túlnyomó része licensz- és jogdíjakból ered. A világon csaknem minden eladott mobil-telekommunikációs eszközben van valamilyen Qualcomm szabadalom. A cég az elmúlt években számtalan pert is indított ezek megsértéséért, ezek közül is a legismertebb egy most is folyó ügy - az Apple perelte be őket tavaly januárban. Az almás cég azt kifogásolta, hogy nem-fair módon biztosít piaci hozzáférést szabadalmaihoz a többi gyártónak, visszaél erőfölényével.

A technológiai óriással folytatott pereskedés nem tett jót a Qualcomm árfolyamának - viszont megnyitotta a lehetőséget a Broadcom felvásárlási szándéka előtt. A Qualcomm árfolyama az Apple perindítása és a Broadcom tavaly novemberi első ajánlata között 15 százalékot zuhant. Ez idő alatt a PHLX Semiconductor Index, amely a szektor vállalatainak árfolyamalakulását kíséri, 40 százalékkal emelkedett.

Tény, hogy Trump elnök vétója megmentette a Qualcommot attól, hogy a vállalat egy rossz időszakában felvásárlás áldozata legyen. Ugyanakkor korlátozza is a Qualcomm piaci lehetőségeit, hiszen elzárja azt a piacról, nem teszi lehetővé, hogy más cégekkel összeolvadva javítsa gazdálkodását.