A több méteres hóval küzdő svájci luxus üdülőhelyre Trump helikopter rajjal érkezett. A védjegyének tekinthető rámenősséggel és spontaneitással az amerikai elnök dominálja a találkozót. Megfenyegette a palesztinokat, hogy megvonja tőlük az amerikai támogatást, megcáfolta pénzügyminiszterének a dollár árfolyamáról tett kijelentéseit és nemes egyszerűséggel közölte, hogy kapcsolata Theresa May brit kormányfővel “igazán csodálatos”.

Az európai vállalatvezetőkkel elköltött vacsorán a vezérigazgatók láthatóan megpróbálták lenyűgözni őt - mint egy udvartartás. “Tervez ön befektetést az Egyesült Államokban?” - kérdezte Werner Baumannt, a Bayer AG vezérigazgatóját. Majd amikor az elmagyarázta, hogy épp most folynak az előkészületek egy St. Louis melletti 16 milliárd dolláros gyárról, elégedetten bólintott és a következő vezérigazgatóhoz fordult.

Pénteken tartandó beszédében várhatóan ismerteti az “America First” elveit és programját, hangsúlyozza majd, hogy az az egész világ számára kedvező, nem csak az Egyesült Államoknak. Ha az amerikai középosztálybeli munkásság jobban keres, az keresletet jelent más országok gazdasága számára is - szól az érv.

Amikor csütörtökön megérkezett, riporterek tömege vette körül, “nagyon izgalmas két napnak nézünk elébe” - jegyezte meg az elnök. Ahogy lesétált a kongresszusi központ lépcsőin, egy multicég milliárdos vezérigazgatója meglátta őt, félbeszakított egy magánbeszélgetést és kért egy közös fotót az elnöktől.

Vannak persze olyanok is szép számmal, akiknek nem tetszik Trump stílusa. Hallani olyan hangokat, hogy bojkottálják az elnök beszédét, sőt, arról is szó van, hogy látványosan kivonulnak majd, amikor Trump beszél. Trumpon nem látszik, hogy mindez zavarná. Az sem, hogy olyan közegben van, amelyik tavalyi megválasztásakor hangosan tiltakozott stílusa és az általa követett politikai irány ellen. A brit és az izraeli miniszterelnökkel folytatott nem hivatalos beszélgetése közben meglátott egy ismerőst a Kongresszusi Központban, és simán otthagyta a két kormányfőt, hogy üdvözölje őt.

Csütörtök este a vállalatvezetőkkel folytatott találkozóján elővette belső zsebéből a megírt szöveget, majd látványosan félredobta és közölte, hogy ez az a pillanat, amikor a stábja nagyon ideges szokott lenni. A találkozón kifejtette, hogy az amerikai gazdaság 6 százalékkal növekszik majd. (Jelenleg 2,5 - 3 százalék körül van a GDP bővülése - a szerk.)

Davosban Soros György is hozta a szokott formáját. Kritizálta Trumpot abban, ahogy az észak-koreai válságot kezeli - nukleáris háborút kockáztat - szólt a vád. Soros szerint Trump maga termeli ki a saját ellenzékét, amely végül a bukásához vezet majd. “A Trump adminisztráció veszélyt jelent a világnak. Ez azonban csak átmeneti jelenség, amely 2020-ra, vagy talán már korábban is eltűnik” - mondta Soros, aki szerint a 2018-as választásokon a demokraták földcsuszamlásszerű győzelmet aratnak majd a republikánusok felett.

Az amerikai kormánytagok már Trump érkezése előtt is okoztak izgalmakat. Steven Mnuchin pénzügyminiszter például közölte, hogy a gyenge dollár jót tesz az amerikai külkereskedelemnek. Wilbur Ross kereskedelmi miniszter pedig kijelentette, hogy az Egyesült Államok már most is kereskedelmi háborúban áll. Tom Bossert, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója pedig figyelmeztette a törököket, hogy ne támadják meg az Amerika szövetségesének számító kurdokat. (Erről bővebben lapunk jövő csütörtökön megjelenő számában olvashatnak.)

Mnuchin kijelentése aggodalmakat keltett a tőkepiacokon - arra következtettek belőle, hogy Washington feladja az eddig követett erős dollár politikát. Trump a CNBC-nek adott interjújában közölte, hogy “a dollár egyre erősebb lesz, Mnuchin szavait pedig azok kontextusából kiragadva értelmezték".

Borítófotó: Donald Trump amerikai elnök a 48. Világgazdasági Fórumnak otthont adó kongresszusi központba érkezik a svájci Davosban 2018. január 25-én. (MTI/EPA/Gian Ehrenzeller)