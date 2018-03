Amerikai hivatalnokok közölték, hogy a találkozóra a “következő hónapokban” kerülhet sor. A helyszín egyelőre nem tisztázott. A tárgyalás fordulópont lehet Washington és Phenjan 60 éve, a koreai háború óta tartó ellenséges viszonyában. A Fehér Ház elismerte, hogy egy ilyen típusú találkozónál szokatlan, hogy azt nem előzik meg hosszú hónapok előkészítő tárgyalásai - alacsonyabb diplomáciai szinteken. Ugyanakkor hozzáteszik azt is, hogy Kim egymaga dönt a fontos kérdésekben, Trump elnök pedig “dealmaker” típusú vezető, vagyis fel tudja mérni egy tárgyalás közben az erőviszonyokat.

“Jelenleg még csak nem is a tárgyalásokról beszélünk” - mondta a The Wall Street Journalnak egy magas rangú amerikai kormánytisztviselő hangsúlyozva, hogy a cél Észak-Korea teljes nukleáris leszerelése. Kim Dzsongun a napokban nem csupán Észak-Korea fegyverkezésének befagyasztását emlegette, hanem nukleáris fegyvermentesítéséről is beszélt.

Diplomáciai elemzők mindehhez hozzáteszik, hogy a találkozónak nagyon nagy a kockázata. Ha a két erős vezető nem találja meg egymással a hangot, akkor az csak tovább szíthatja a feszültséget és a bizonytalanságot a két ország között és a nemzetközi diplomáciában is. A megegyezés előtt tornyosuló akadályok ijesztően nagyok tehát. Az amerikai titkosszolgálat a múlt hónapban közölte, hogy értesülései szerint Észak-Korea további rakétakísérleteket készít elő.

A következő időszak az esélyek latolgatásával és mérlegelésével telik majd. Amerikai részről azt kell fontolóra venni, hogy a két vezető találkozása mennyire legitimálja Kim Dzsongun hatalmát, valamint mennyire tünteti majd őt fel Trumppal egy kaliberű vezetőnek. Ennek különösen akkor lehet jelentősége, ha a megbeszélés sikertelenül zárul. Kérdés az is, hogy a koreai diktátor hajlandó lesz-e a teljes nukleáris leszerelést napirendre venni, vagy ez csak csali, hogy Trumpot tárgyalóasztalhoz ültesse. Nagy kérdés továbbá az is, hogy Kim mit ért nukleáris leszerelésen. Az amerikai álláspont ebben a témában világos: Észak-Koreának nem lehet semmilyen nukleáris fegyvere és le kell állítania atomprogramját. Phenjan feltehetően inkább abban gondolkodik, hogy hosszú távon valósítja ezt meg - erős feltételekkel. Ilyen lehet például az, hogy az amerikai csapatok vonuljanak ki Dél-Koreából és függesszék fel az amerikai-dél-koreai katonai szövetséget.

Borítófotó: Kim Dzsong Un elsőszámú észak-koreai vezetőnek (b) és Donald Trump amerikai elnöknek öltözött férfiak a phjongcshangi téli olimpia záróünnepségén az olimpiai stadionban 2018. február 25-én. (MTI/EPA/Fazry Ismail)