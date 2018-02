Zsinórban másodszor nyerte meg a texasi lányok 6A 50kg-os súlycsoportját a 18 éves Mack Beggs, aki éppen a férfivá válás útját járja. Ezért tesztoszteront szed, ami kiváltotta többek nemtetszését - írja a New York Post .

Mack Beggs a texasi Cypress-ben megrendezett verseny döntőjében ugyanazt a hölgyet, Chelsea Sanchez-t múlta felül, mint tavaly. Beggs szteroid terápiás kezelése már tavaly is hatalmas vitákat váltott ki a versenyképesség méltányosságáról és a transzszexuális jogokról. Idei indulása messze nem volt annyira komplikált, mint az előző évben, amikor még egy per is indult ellene.

A sztorihoz hozzátartozik, hogy Beggs szeretett volna a fiúk között versenyezni, azonban a texasi középiskolák szabályzata szerint: a sportolóknak a születési anyakönyvi kivonaton szereplő nemben kell versenyezniük. Beggs anyja, Angela McNew szerint fia nagy tiszteletet tanúsít a lányokkal szemben, akik ellen versenyez. McNew azt is elmondta, nem szeretné, ha fiát interjúkkal zaklatnák. Úgy véli, “a magány lehetővé teszi fiam számára, hogy az elkövetkező feladatra koncentráljon, és talán megvédi őt a támadásoktól a közösségi médiában és a lelátókról érkező esetleges sértésektől”.

Az idei megmérettetésre 32-0-s mérleggel érkezett, és három női birkózón kerekedett felül a bajnoki címig vezető úton. Tavaly ketten léptek vissza ellene, félve a sérüléstől. Idén csak egy lány döntött úgy, hogy nem áll ki ellene. Bajnoki címének megvédése után, a tömeg hangot adott nemtetszésének.

Borítófotó: Mack Rylee Karam, Facebook