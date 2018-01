A Bloomberg idei első felmérése szerint a makrogazdasági elemzők 2,2 százalékra emelték az eurozóna idei növekedésére adott előrejelzésüket. Tavaly a várakozások szerint a zóna GDP-je tízéves csúcsra, 2,4 százalékra növekedett.

Az elemzők GDP várakozásait alátámasztja, hogy az idei év kedvező adatokkal indult. A német és a francia üzleti hangulat továbbra is erős.

A közgazdászok mindennek alapján számítanak arra is, hogy az Európai Központi Bank (EKB) a vártnál gyorsabban hagyja abba ultralaza monetáris politikáját. A jegybank a múlt héten közölte, hogy az eurozóna növekedése “egyre inkább képes fenntartani magát” - vagyis egyre kevésbé szorul rá a jegybanki ösztönzésre. Az EKB hangsúlyozta azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök adócsökkentési csomagja a vártnál kedvezőbb hatással lehet az eurozóna növekedési kilátásaira. Szó van arról is, hogy a központi bank felülvizsgálja idei monetáris politikai elképzeléseit. Ugyanakkor a valutaövezet inflációja továbbra is messze van a célként kitűzött 2 százaléktól. Az elemzői várakozások az idei évre 1,5 százalékot jósolnak, ami jövőre 1,6 százalékra gyorsulhat.

Az eurozóna ipari termelése a vártnál nagyobb mértékben emelkedett novemberben, a munkanélküliség csökkenése stbalinak látszik. A Beszerzési Menedzser Index (PMI) tavaly év végén hétéves csúcsra emelkedett. A német mutató rekordszint közelében áll - a kormányalakítási nehézségek dacára. A német, a francia és a spanyol gazdasági növekedés egyaránt 2 százalék, vagy a fölött alakulhat 2018-ban. Olaszországban jelent némi kockázatot az idén esedékes általános választás, itt a GDP növekedési üteme 1,4 százalékra szelídülhet a tavalyi évre becsült 1,6 százalékról. Ez azonban még mindig jóval magasabb, mint az elmúlt 5 évben tapasztalt szint.

Az eurozóna húzóállamainak jó teljesítménye a perifériára is kedvezően hathat. Így lehet ez Görögország esetében is. A legnagyobb német utazási iroda, a TUI közölte, hogy görög előfoglalásai 16 százalékkal nagyobbak az idén, mint tavaly voltak. A görög GDP a várakozások szerint 2,2 százalékkal nő az idén.