A Nemzetgazdasági Minisztérium vezetője hangsúlyozta: a kabinet jövőben is arra törekszik, hogy minden gazdaságfejlesztést érintő területen emelje a vállalkozások versenyképességét, az adórendszertől a szakképzésig. Ennek megfelelően folytatódik az iparosítási program, és a köztehercsökkentés is. Varga Mihály emlékeztetett: az idei évben, a hatéves bérmegállapodásnak megfelelően tovább csökkennek a munkáltatói járulékok.

A nemzetgazdasági miniszter kitért arra is, hogy a kormány ma már külön figyelmet tud fordítani a nagyvállalatok versenyképességének megőrzésére és a hazai kis- és középvállalatok versenyképességének emelésére, valamint az induló vállalkozások támogatására. A tárcavezető kiemelte: az elmúlt év második felében, a kihelyezhető hitelösszegek megduplázásával, tovább bővült a Széchenyi Kártya Program működési köre, valamint sikeres a Széchenyi Tőkebefektetési Alap működése is. Varga Mihály rámutatott: Az eredeti célkitűzéssel összhangban a kormány tavaly augusztus végén elindította a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealapot és az Irinyi II. Kockázati Tőkealapot is. Mindezeken túl már elkezdték előkészíteni az Irinyi I. Tőkealap és a hazai kkv-k Budapesti Értéktőzsdén való megjelenését ösztönző Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap felállítását is – tette hozzá a miniszter.

A hónap beruházója

A hónap beruházója elismerésben az alumínium gépjármű alkatrész-gyártó Hydro Extrusion Hungary Kft. és a csomagolóanyag gyártó Edelmann Hungary Packaging Zrt. részesült. A hónap kis- és közepes vállalata díjat biztonságtechnikai rendszerek kivitelezésével foglalkozó Opti-Cost Kft. és az állatgyógyászati készítményeket gyártó Lavet Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft. vezetői vehették át. A hónap startup vállalata az egyedülálló játszótéri játékokat készítő MagikMe lett. A kategória másik győztese az AXS Motionsystem Kft. Az induló vállalkozás ergonómiai kiértékelő rendszert fejlesztésével foglalkozik.