Török Gábor nem először értékeli úgy a helyzetet, hogy a Fidesz vezető szerepe a végét járja, csak rendre más szavakat használ hozzá. Eddig nem sok minden jött be neki, úgyhogy Vona Gábor és Simicska Lajos tovább bosszankodhatnak.

Friss-ropogós interjút olvashatunk Török Gáborral, a Jobbik kedvenc „pártatlan” elemzőjével a 24.hu-n, aki arról lett híres, hogy az összevissza beszélést az „egyrészt, másrészt” fordulatokkal marketingeli értelmesnek tűnő gondolatmenetté. Az objetkív elemző, aki szabadidejében Vona Gábor évértékelő beszédét reklámozza Facebookján, a 24.hu-nak úgy értékelte a mostani helyzetet, hogy „a levegőben azt érezni, ez már a hanyatló korszaka a Fidesz-világnak”. Török nem először szövi elemzés szagú jóslataiba saját vágyait. 2015-ben úgy fogalmazott, az “elmúlt négy évben jól működő centrális pártrendszer – egy domináns párt és tőle jobbra és balra egy-egy esélytelen közepes – recseg-ropog”. Amikor a Fidesz támogatottsága ismét növekedni kezdett, ügyesen kibújt egy mondattal hurokból, elkerülve ezzel az aktuális Szürke Kardigán-díjat: „Recseg-ropog, de még nem omlott be”. Csak hát a Fidesz szavazói most is megvannak, de nem féltjük Törököt, három hónap múlva, ha esetleg feltesznek neki egy ezzel kapcsolatos kérdést, ebből is ki fog bújni. Ha máshogy nem, beveti a Török Gábor-i "egyrész, másrészt" leforduló cselt, és minden mehet tovább. Mellesleg hanyatló korszakot vizionálni egy hónappal az után, hogy arról beszélt, “a választás tétje a Fidesz-győzelem mértéke”, meglehetősen következetlen.

Török a nyilvánvaló kimondását is el tudja adni elemzés címén. Nemrég arról értekezett, hogy a Fidesz leváltása három esetben lehetséges. Az első ilyen, “ha a Fidesz támogatottsága valamilyen okból összeomlik”. Azt is mondhatta volna ennyi erővel, hogy az nyeri a választásokat, aki megnyeri.

Annál nagyobb bajba kerül, ha valami nem nyilvánvaló. „A Fidesz 45 százalékos listás eredmény esetén a kétharmados többséghez 20-25 egyéni körzetnél többet nem veszíthet el, míg az abszolút többséghez 40-50 egyéni választókerületnél többet nem veszíthet el. Ezek a határkövei a jövő évi választásnak” - elmez Török. Rossz hír a Jobbiknak és kedvenc szakértőjének, hogy ezzel szemben a Fidesz abszolút többsége még 40 körzet elvesztése esetén is meglesz. Ennyi körzet elvesztése után ugyanis a Fidesz - a töredékszavazatoknak köszönhetően - több mandátumot szerezne listáról, mint az előző választások alkalmával.

Az pedig már a sci-fi-írás műfajába tartozik, amikor Kálmán Olgának azt magyarázta, miért lenne logikus, ha a Fidesz a választások után koalícióra lépne az MSZP-vel. Reméljük Vona Gábornak, vagyis Simicska Lajosnak nem kerül sok pénzébe az a felbecsülhetetlen értékű szakértelem, amivel Török Gábor rendelkezik.

