A brit Sunday Mirror már múlt héten megírta, hogy Nagy Britanniában minden idők legnagyobb nemi erőszak botránya robbant ki. Most a Dailey Mail részletesebb cikket közölt a történtekről. Egy telfordi férfi, Shahzad 'Keith' Khan gyerekeket kényszerített prostitucióra. Pénzért árulta a gyerekeket, akiket a legkegyetlenebb módszerekkel kényszerített szexre. Esetenként 2000 fontot is elkért a gyermeklányokért. A rendőrség már 1996-ban értesült az esetről, egy szomszéd jelezte a gyanúját, hogy gyermekeket használnak szexuális célokra. Kérdés, hol volt a rendőrség?

A ház szomszédságában élő nő azt is hozzátette, hogy a férfi felajánlotta a bátyjainak is, hogy szerez neki kiskorú lányokat. A rendőrség viszont nem találta elégségesnek a bizonyítékokat.



Egy áldozat arról beszélt, előfordult, hogy egy éjszaka kilenc férfivel kellett lefeküdnie. Khan kegyetlen módon az egyik lányt egy órával abortusza után már aktusra kényszerítette. Három évig használta szexrabszolgának a ma 30 éves nőt. A nő beszámolt arról, hogy Khan versenyeztette a sorukra váró férfiakat, az kapott előbb lányt, aki többet ajánlott. A lányok büntetést kaptak, ha nem végeztek elég gyorsan az ügyfelekkel. Ez a nő három évig nem tudott kiszabadulni a bűnöző karmaiból, már az öngyilkosság határára került, egy sikertelen kísérlet után Birminghambe menekült.



Egy másik áldozat arról beszélt, hogy Khan fia a házban pornót nézetett és szexelt a kiskorú lányokkal, őt később elítélték fegyveres rablásért. Khan unokaöccse is részt vett a bűnszervezetben, ő fiatal lányokat adott el, nemi erőszakért és gyilkosságért 2012-ben bebörtönözték.



Khan 2015-ben meghalt, anélkül, hogy szembe kellett volna néznie az igazságszolgáltatással. A tanúk arról beszéltek, legalább 100 áldozata volt, az ügy feltárásakor legalább 200 gyanúsítottat hallgatott ki a rendőrség, de végül 7-et tartóztattak le. Köztük van Khan fia is, akit egy diáklány megerőszakolásáért és fegyveres rablásért tartóztattak le. A vezér unokaöccse két lány megerőszakolásáért került börtönbe, egyikük csak 13 éves volt.

Felmerül a kérdés, hogy a rendőrség végezhette-e volna a jobban a dolgát, többeket megmentve ezzel. Hiszen a rendőrség már 96-ban tudomást szerzett arról, hogy Khan mit művel, a szomszédja bejelentése alapján. A 7 elkövetőt viszont, akiket a bíróság elítélt csak 2012-ben sikerült rács mögé juttatni. A Sunday Mirror szerint a hatóságok tartottak attól, hogy landol rajtuk a rasszista bélyeg, ezért titkolták az elkövetők identitását, azt, hogy pakisztáni muszlimokról van szó.

Borítókép: Daily Mirror