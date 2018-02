Idén is töretlenül bővülni fog a személyi hitelezés hazai piaca a Sberbank szakértője szerint, aki elsősorban a kedvező makrogazdasági helyzet következményének tulajdonítja a növekedést.

A szakértők piaci tapasztalata, hogy az ügyfelek ötéves futamidővel átlagosan egy millió forintot igényelnek, leggyakrabban felújítással, autóval és családi eseményekkel kapcsolatos céljaik megvalósítására. A személyi kölcsönök piacán markáns növekedést tervező bank egy késő tavaszi és egy koraőszi igénylési hullámra számít.

"Az alacsony és kiszámítható kamatok, az ütemes gazdasági növekedés eredményeként tapasztalt reálbér-növekedés, valamint a jövőbe vetett pozitív várakozások együttese okozza, hogy nemcsak kitart, de egyenesen élénkül az emberek hitelfelvételi kedve. Egy évtizeddel a válság kezdetét követően már a negatív emlékek is fakulnak, így a hitel- és kölcsöntermékeket egyre kevésbé övezik a korábbi ellenérzések" – mondja Besnyő Márton, a Sberbank lakossági termékfejlesztési vezetője. A reálbér-növekedés nagyobb önerőt biztosít és kiszámíthatóbb törlesztési időszakot jelent, így az emberek bátrabban vágnak bele a hitelt igénylő céljaik megvalósításába. Az elmúlt évekhez képest a jelenlegi személyi kölcsön kamatszintek is rekord alacsonyak, ez a mostani gazdasági kilátások mellett még egy-másfél évig biztosan velünk marad, vélik a szakértők. "Nem utolsó sorban pedig a gazdasági jobblét példát is mutat, könnyebb inspirációt meríteni a hitelcélokhoz – vagyis többen vágynak többre", összegzi Besnyő.

Az éven belül azonban nem egyenletes a hitelfelvétel, vannak kiemelkedő időszakok. Év eleje az első szezonja az igényléseknek, ilyenkor jellemzően a hitelkiváltásra, az előző évekből görgetett adósságok optimalizálására felvett olcsóbb hitelek mennek. Késő tavasszal a költségesebb családi események, mint az esküvő, ballagás, vagy a lakásfelújítás miatt tapasztalható egy kisebb hullám. Majd koraősszel a téli felkészülés és a nyaralás-iskolakezdés miatt lemerült családi kasszák okoznak egy újabb hitelfelvételi boomot.

