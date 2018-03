Novák Katalin azt mondta az M1 reggeli műsorában, hogy a csok nem szociális alapú támogatás, mint régen a szocpol volt, hanem teljesen új elveken alapul. A szerdán kihirdetett rendeletmódosításokról kérdezték, amelyek egyszerűbbé, gyorsabbá teszik a csokhoz való hozzáférést. Elmondta, korábban a csokot igénylőknek egy nagyobb paksamétával kellett bemenniük a bankba, és 23 dokumentumot kellett beszerezniük. A mostani jogszabályváltozás egyik újdonsága a nyilatkozati elv, amelynek értelmében elegendő lesz néhány dokumentumot és egy nyilatkozatot aláírni, amelyben az igénylő büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik körülményeiről - ismertette.

Tehát az ügyintézési határidők rövidülnek, a már megkezdett otthonbővítésekre is lehet támogatást kérni, továbbá a külföldről hazatérő, itthoni tb-jogviszony nélküli magyar családok is kaphatnak csokot. A csok népszerűségét jelzi, hogy eddig 68 ezer család, 280 ezer ember tudta már igénybe venni 189 milliárd forint összegben – mondta az államtitkár.

A támogatási keret felülről nyitott, az minden család számára elérhető lesz a jövőben is - fűzte hozzá. Közölte, a két kormányrendelet módosítását a tapasztalatokat, visszajelzéseket és kritikákat megfontolva tették meg. A kormány megbízik a magyar emberekben, és azt szeretnék, ha minél kevesebb adminisztratív teher mellett vehetnék igénybe a csokot - húzta alá.

Tudnivalók a változásokról

A csokot a hazatérő családok is igénybe vehetik, ha külföldi tb-jogviszonyt igazolnak, és vállalják, hogy egyikük 180 napon belül magyar tb-jogviszonyt létesít. Az otthonukat bővítők a már folyamatban lévő építési munkákra is igényelhetik a csokot, továbbá akár minden költségüket fedezhetik a csokból a támogatás összegéig.

Fontos változás, hogy március 15-étől a bankoknak is gyorsabban kell elbírálniuk az igényléseket, így 30 napon belül kell dönteniük a lakásvásárlási ügyekben, az építkezéseknél pedig 60 nap a határidő. Változás lesz az is, hogy a csok iránti igény benyújtására két hónappal több idejük, azaz fél évük lesz a családoknak. A banki szempontból hitelképtelen fiatalok számára jelent változást, hogy a jövőben a csok igényléséhez adóstársnak bevonják szüleiket vagy közeli hozzátartozóikat. A csok-hoz kapcsolódó kedvezményes hitel igénybe vételének nem lesz időbeni korlátja.

A hangsúlyos változások közé tartozik az is, hogy március 15-étől minden család kérhet csokot akkor is, ha már van ingatlantulajdona; eddig ezt csak az új lakást szerző családok tehették meg. Változik az áfa-visszatérítés szabályozása is. Eszerint mindenki, aki építkezik, és 27 százalékos áfakulcsos számlát nyújt be, kérheti - 5 millió forintig - az adóvisszatérítést. Az áfa-visszatérítési lehetőséget kiterjesztik továbbá a nyugdíjasokra és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőkre.

Azok a családok, akik korábban már vettek fel lakáscélú támogatást, a jövőben több támogatást kaphatnak, ha újabb három gyermeket vállalnak. Ez azt jelenti, hogy az új támogatásból már nem kell levonni a már meglévő gyerekek után kapott "szocpolt". Novák Katalin elmondta, ha a kormány a választáson újból lehetőséget kap, akkor megtartja és bővíti az otthonteremtési programot. A magyar családok számíthatnak arra, hogy lesz csok, lesz otthonteremtési program - mondta az államtitkár.

