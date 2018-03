Természetes, hogy indulás előtt megnézzük, milyen az idő, és lehetőség szerint felkészülünk a várható időjárásra. Ha lóg az eső lába, az ernyőt induláskor magunkhoz vesszük.

Az időjáráshoz hasonlóan a közlekedés is rejthet magában meglepetéseket. Ezért, ha utazásra készülünk, nem árt felkészülni és tisztában lenni az információszerzési lehetőségekkel. Sőt, tájékozódni akkor is érdemes, ha gyakorlott utazók vagyunk!

Autós utazás tervezésekor ma már szinte nélkülözhetetlen valamilyen GPS-alapú navigációs rendszer, amely jó esetben a forgalmi helyzetet is nyomon követi. De mit tehetünk, ha vonattal utazunk? Kénytelenek vagyunk úgy elindulni, hogy nem ismerjük a forgalmi helyzetet, vagy váratlan események zavarhatják meg az utazásunkat?

Ha az időjárás-előrejelzés nem is tartozik feladatai közé, a magyar vasúthálózat aktuális forgalmi helyzetéről gyorsan információhoz juthatunk a MÁVINFORM segítségével.

A MÁVINFORM menetrendszerűen közli az aktuális vasúti közlekedéssel kapcsolatos információkat a jelentősebb rádióadókon, a Vonatinfó applikációban, a MÁV-csoport honlapján és most már a Twitteren is. Nem kell tehát „vakon” elindulni, mert a MÁV közlekedési információszolgáltatása könnyen hozzáférhető módon juttatja el az utazóközönséghez a nagyobb fennakadásokról szóló híreket. A MÁVINFORM gyorsan feldolgozza és a www.mavcsoport.hu oldalon közzéteszi a forgalommal kapcsolatos értesüléseket. A balesetekről és jelentősebb fennakadásokról sajtóközleményekben is tájékoztatja az MTI-t, ezért rövid idő alatt az újságírók és hírszerkesztők is tudomást szerezhetnek az eseményekről.

Az internetes tájékozódás ma már nem ördöngösség, hiszen majdnem mindenki zsebében ott lapul az okostelefon, amelyen keresztül nemcsak a vasúttársaság honlapja, hanem a személyszállító vonatok aktuális pozícióját, sebességét és menetidejét is nyomon követő Vonatinfó alkalmazás térképes nézete is segítségünkre lehet. A MÁV-START ingyenes applikációja néhány mozdulattal letölthető a Google Play Áruházból és az AppStore-ból. Az alkalmazás nemcsak menetrendi és forgalmi információszerzésre, de utazástervezésre, sőt az egyes járatokhoz kapcsolt „chat szobában” utastársainkkal történő társalgásra is alkalmas.

A vasúttársaság érdekes, a vonatközlekedéshez közvetlenül nem kapcsolódó híreket és tartalmakat is megoszt a közelmúltban indított, @MAVINFORM_ elnevezésű, hivatalos Twitter oldalán. Utazás vagy várakozás alatt érdemes átolvasni az üzeneteket, amelyekből megtudhatjuk, miért fontos a vasúti átjárók körültekintő megközelítése, mely vasútállomásokon nyílt kormányablak, de akár egy Nico Rosberg Forma 1-es pilótáról készült különleges fényképhez is hozzájuthatunk.

Ma már a zsebünkben lévő készüléken is könnyen elérjük az internetet, de vannak még, akik ellenállnak a virtuális világ kísértésének, és ragaszkodnak az élőszavas hírközléshez. Elsősorban nekik, de minden rádiót kedvelőnek szólnak a MÁVINFORM rádiós vasúti hírei.

Kavalecz Imre, Urbán Attila és Peiper Károly hétköznaponként a reggeli és délutáni órákban rendszeresen jelentkezik több rádióadón friss információkkal rövid, 30-60 másodperces élő kapcsolásban. A legfontosabb információkat közvetítő bejelentkezések a Kossuth Rádió, a Magyar Katolikus Rádió, a Karc FM és a Lánchíd Rádió hullámhosszán hallhatók.

A tévénézők hetente egyszer, pénteken 7 óra 3 perckor az ATV-n felvételről sugárzott bejátszásból juthatnak vasúti információkhoz.

S ha mindezek után még felötlik kérdés, érdemes-e indulás előtt tájékozódni, álljon itt egy tanulságos eset: egy utas felháborodva vonta kérdőre a jegypénztárost a Keleti pályaudvaron, hogy a Pécsre közlekedő InterCity-járatra a megszokottól eltérően miért csak Kelenföldről vehet menetjegyet, onnan pedig miért pótlóbusz jár Százhalombattáig. Tetszik tudni, korszerűsítés miatt vágányzár van. Erre már jó ideje emlékeztet a MÁVINFORM – hangzott az udvarias válasz.

Borítókép: MTVA/Jászai Csaba