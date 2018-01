Még a Jobbik szekerét toló Simicska Hír TV-je is úgy kezdte a Tanár Úr felkonferálását, hogy “belebukott a Baukó-ügybe”. Nincs itt semmi látnivaló kérem! Egyszerűen kihátráltak újdonsült szövetségesük mögül. Ebből arra is következhetnénk, hogy Havast tényleg pártpolitika irányából érték támadások a Vona Gáborról írt könyve miatt, ahogy azt ő is állítja. Az igazság viszont az, hogy bunkósága és nőgyűlölete végre elnyerte méltó jutalmát.

Gondoljunk csak bele! Ugye nem hisszük el, hogy a Fidesz számára Havas most vált kellemetlen személlyé? Azért Tanár Úr már a Jobbiknak való gazsulálása előtt is “tanárian” ekézte a fideszeseket. Azt például minden jobboldali vendégével éreztette, hogy a Fideszt támogatni egyet jelent a prosztósággal és az intellektuális sekélyességgel. Csakhogy nincs az a mennyiségű Spiró György-olvasmány, ami Havas Henrik modorát kellemesebbé varázsolná. De komolyan! Eddig senkit sem zavart balliberális körökben, hogy Havas egymaga elhitelteleníti az egész tábor kifinomult, szellemileg felsőbbrendő imidzsét? Úgy látszik tényleg nem, így a nők lenézését is nyíltan gyakorolhatta évekig. Közben Kálmán Olga még mint kollégája látványos műfelháborodást produkált Tarlós István egy-egy kijelentése miatt, aminek mellesleg semmi köze nem volt a nemekhez, csupán a műsorvezető szellemi képességeire vonatkozott. Ez persze még így sem volt elegáns Budapest főpolgármesterétől (később bocsánatot is kért érte). Kálmán Olga kirohanása viszont annak tudatában, hogy Havas Henrik kollégája sportot űz női vendégei savazásából, igencsak hiteltelennek mondható.

Szerencsére a sors ebben is igazságot tett: tegnap este végre Kálmán Olgának is jutott Havas Henrik ellenálhatatlan macsóságából. A “mucikám, ne játszd már a hülyét!” csak a kezdet volt, ezután csapott át az egyszerű bunkóság mértéktelen aljasságba:

“Havas: Emlékszel arra, hogy amikor először felhívtál, hogy jöjjek be hozzád, mit mondtál?

Kálmán Olga: Nem.

Havas: Te mocskos disznó...

Kálmán Olga: Ja...

Havas: Együtt voltunk húsz évvel ezelőtt, fiatal voltam és szép. És engem miért nem molesztáltál, te dög? Ezt mondtad a telefonban.

Kálmán Olga: Henrik, én ezt nem mondtam.

Havas: De mondtad.

Kálmán Olga: Esküszöm, nem mondtam.

Havas: De én meg tudom, hogy mondtad.

Kálmán Olga: Na jó, engem nem raboltak el az ufók, ezt biztos, hogy nem mondtam neked.

Havas: De mondtad.

Kálmán Olga: Akkor ezt majd utólag fogjuk megbeszélni”.

Ezek után nem hiszem, hogy kell még azon valamit magyarázni, hogy miért vált Havas Henrik mindenki számára kellemetlenné. Inkább az igényelne egy hosszabb elemzést, hogy egy ilyen nárcisztikus ember, hogy nem vágta ki már előbb maga alatt azt a bizonyos fát, és miért kellett hozzá egy nemzetközi #metoo kampány, hogy ez bekövetkezzen.