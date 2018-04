Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a pénzintézet éves közgyűlésén kiemelte: a Gránit Bank 2010 májusában kezdte meg működését, alig több mint hét milliárd forintos mérlegfőösszeggel, amely 2017 végére 306 milliárd forintra nőtt, 980 millió forint adózás előtti eredmény mellett.

A Gránit Bank Magyarországon élenjárónak számít a digitalizáción alapuló korszerűsítések terén, így hazánk versenyképességének erősítéséhez is hozzájárul. A magyar állam tavaly decemberben ugyan értékesítette a tulajdonában lévő Gránit-részvényeket, de továbbra is partnerként tekintünk a pénzintézetre - tette hozzá Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter kitért arra is: a nemzetközi elemzők is pozitívan értékelték, hogy vasárnapi választások nyomán változatlan marad a magyar gazdaságpolitika iránya, ezt támasztja alá a Fitch Ratings tegnap kiadott elemzése is.

A Gránit Bank 306 milliárd forint fölötti mérlegfőösszege több mint negyvenszeres bővülést, éves átlagban 64,2 százalékos növekedést jelent a bank nyolc évvel ezelőtti indulása óta, amely nemzetközi mértékkel mérve is kimagasló teljesítmény - hangsúlyozta a közgyűlésen Hegedüs Éva a pénzintézet elnök-vezérigazgatója. Közölte azt is: 2017 végén a bank hitelállománya meghaladta a 116 milliárd forintot, ami az előző évi 102 milliárdhoz képest 14 százalékos növekedést jelent. Az összes ügyfélkihelyezésből több mint 66 milliárd forint a kis- és középvállalkozások fejlődését segíti. A hitelintézet betétállománya 2016 végéhez képest 38 százalékkal nőtt és meghaladta a 240 milliárd forintot, ügyfeleinek száma egy év alatt 20 százalékkal emelkedett.