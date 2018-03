Most, így március 5-e táján, amikor fel szoktuk idézni a magát Sztálinnak neveztető diktátor emlékét, aki 65 esztendeje, e napokban, tisztázatlan körülmények között távozott az élők sorából, ideje lenne számba vennünk azoknak az igazi, tisztességes nevét is, akiknek ez a bonka kezű, mély növésű, gonosz kis ember tönkretette az életét.

Meggyújtanak egy cigarettát, de az nem alszik el. Csikkje felizzik, és több mint fél évszázadig füstöl. Az emberi emlékezet képes ilyen csodákra. Különösen, ha élő, eleven hústól sistereg az a cigarettaparázs. És még inkább, ha egy gyermekétől. Aki nevetett.

Nem túl jó helyen kacagott a nyolcadik osztályos elemista, és főleg nem jókor tette azt. Éppen 1953. március 5-én nevetett ez a fiú. Azt követően, hogy a tanáruk bejelentette Sztálin halálát. A tanára pedig följelentette a gyermeket. A nyomozó, aki kihallgatta, kivette szájából a cigarettát, és elnyomta a srác mellkasán. Ez lett az „égő titok”, amit ennek a fiúnak egész életében viselnie kellett.

Joszif Visszarionovics Dzsugasvili, a grúziai születésű mozgalmár egy tulajdonképpen saját magának adott fantázianévvel, mint Sztálin (acélember) vált ismertté. Jobban illett rá a fiatalkorában kapott álnév, a Koba. Alexandr Kazbegi grúz író regényhősének alakját öltötte magára fiatal korában a magyar köznyelvben csak gori postarablóként ismert Dzsugasvili. Ekkor, ifjú korában, Kobaként: az ő feladata volt mozgalom pénzügyi alapjainak gyarapítása, az úgynevezett expropriációk (kisajátítások) végrehajtása. Ez nem jelentett mást, mint a pénzszállítmányok fegyveres elrablását. Ezt a közönséges rablóvezért búcsúztatta a korabeli magyar sajtó központi lapja, a Szabad Nép többek között olyan szavakkal, hogy „Sztálin halott, hogy lehet, hogy ugyanaz a nap süt le ránk?”

Ha ezen elmosolyodunk, emlékezni kéne arra a korra, amikor borzalmas következményei lehettek a mosolygásnak. Emlékezni kéne megégetetett fiúra, Tiszára, akiről a vezetékneve mellett még azt lehet tudni, hogy a pesti piaristákhoz járt. Aztán nem volna szabad elfelejteni a másik, egykori diákot sem, aki pedig a szentendrei ferenceseknél okult. Kasánszky Zsombor jó tornász volt és kiemelkedően tehetséges előadóművész. Kitűnően szavalt. A 70-es, 80-as években az Egyetemi Színpad legendás Forrás Körében lépett fel. Korábban, még a forradalom leverése után, segédszínészként a Kecskeméti Katona József Színháznál is dolgozott. Itt a színház KISZ-titkára feljelentette. Zsombort ekkor ítélték el először, még 1959-ben, izgatás miatt. Felfüggesztettet kapott. Nem sokkal később letöltendőt is, ezt már fegyveres szervezkedésért. 1963-ban jött ki, amnesztiával. Mivel beperelte azt az újságírót, aki hazugságokat irkált össze róla, ismét börtönbe vetették, a változatosság kedvéért izgatás miatt, ezúttal több mint 8 évet szabtak ki rá. Halálos betegség támadta meg a tömlöcben. Szabadulása érdekében több értelmiségi, köztük Illyés Gyula is közbejárt.

A versek hatalmas tömegét tudó, tehetséges Zsombor ezután a Széchenyi Könyvtárban dolgozhatott, érettségivel. Kollégáinak egyszer azt mondta: meglátjátok, engem úgy fognak eltemetni, hogy Dr. Kasánszky Zsombor. Hihetetlen energiával fogott hozzá, munka mellett, a tanulásnak. Rendkívüli szorgalmával megszerezte a bölcsészdoktori címet. Az Orvostörténeti Múzeumban Antall József munkatársa lett. Zsombor aktívan részt vállalt a kibontakozó tömegtüntetéseken. Az erdélyi falurombolások elleni tömegdemonstráción, 1988-ban egy megafonos kocsiban harsogta: „Hitler, Sztálin, Ceausescu – mind a három egy követ fú.” Még sem érhette meg, amire egész életében várt, a szovjet csapatok kivonulását. Még fiatalon, tragikus hirtelenséggel érte a halál. Sírkövére fölkerült: Dr. Kasánszky Zsombor.

Borítófotó: Fortepan, adományozó: Berkó Pál, 1941’