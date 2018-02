A napokban elkészült a Fidesz plakátja, amely azt hivatott üzenni, hogy Szél Bernadett, Gyurcsány Ferenc, Vona Gábor, és Karácsony Gergely Soros György kérésére lebontanák a kerítést. Ennek hatására a plakáton szereplők még többlet reklámot is csináltak a Fidesznek, amikor tiltakoztak ez ellen. Nyilván nem ment ki a fejükből, hogy a kerítés a Fidesz-kormánynak köszönhető, de pontosan tudják, hogy mérhetetlenül népszerűtlen dolog a kerítésbontást szorgalmazni. Pedig évek óta az a legfőbb politikájuk, hogy semmi se jó, amihez Orbán Viktornak köze van.

Jöttek is a felháborodott “cáfolatok”, a Jobbik még perrel is fenyeget, de inkább Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely reakciója volt szórakoztató. Karácsony, aki nem tudja mi a f...ért lett miniszterelnökjelölt, a Facebook-oldalán igyekezett “visszavágni”. Gyurcsány Ferenc pedig - aki valami csoda folytán még mindig képes fokozni a gyurcsényferencséget - a Republikon Intézet eseményén beszélt arról, hogy a kerítés megtartása összhangba hozható egy humánus menekültpolitikával. Ezt Gyurcsány helyettes bohóca, Gréczy Zsolt még ki is egészítette azzal, hogy a kerítést Orbán bontaná le. Ez meglepő kijelentés lenne, ha nem olyantól származna, aki önként szolgálja Őszöd miniszterelnökét. Így csak erős közepes.

Ha több eredménye nem lenne a ciklusnak, már csak ennyitől is diadalt könyvelhetnénk el: az ellenzék vezetői nem győzik kifejezni mennyire szeretik azt a kerítést, aminek a felhúzását még annyira ellenezték.

Mi már akkor is tudtuk, de ők most érthették meg, mennyire hülyét csináltak magukból akkoriban. Mikor Gyurcsányék kimentek a határra tiltakozni, miközben épült a kerítés, és Szerbiában ragadtak. Vagy mikor Ujhelyi István MSZP-es EP képviselő egy ahhoz hasonló sárga kerítésvágó alkalmatossággal pózolt, mint ami a Fidesz plakátjain is látható.

A kerítés felépítését anno Karácsony pártja a Párbeszéd (P) sem támogatta. Most bezzeg az MSZP-P közös miniszterelnökjelöltje, arról ír Facebook-oldalán, hogy kerítést nem bontana, de a Fideszt le fogja váltani. “Béke, biztonság, együttműködés és gyarapodás. Legyenek ezek a negyedik köztársaság hívószavai!” - szól a baloldal megváltója ( ők tudják, hogy az, hisz követtek már egy párat) bejegyzésében. Ezen gyönyörű - guillotine-erdőket idéző - jelszavak nevében Karácsony Gergely össze is fogott a szélsőbalos Balpárttal, amelynek elnöke szerint: “a déli vasfüggönyt le kell bontani”. Nem baj, azért Karácsony Gergely is megpróbálta...

Ez nem egypártrendszer, ahogy Anne Applebaum sugallja, hanem többpátrendszer egy értelmes párttal.

Borítófotó: Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart Az ellenzék lebontaná a határzárat címmel, amelyen bemutatta pártja új plakátját Budapesten, az Alkotmány utcában 2018. január 30-án. (Soós Lajos/MTI)