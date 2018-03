Dobos Zoltán, az Alfahír újságírójának a jobboldali sajtóorgánumokat ekéző Facebook-posztja alá kommentelt maga Vona-Szabó Krisztina, Vona Gábor felesége is. Ennek még sok hírértéke nem lenne, de amit erre válaszul írt a Jobbik Veszprém megyei közgyűlési képviselője, az már meredekebb egy kicsit. Orbán Imre a következőket fűzte Vona Gábor feleségének kommentjéhez: “Majd ha már nem leszek a Jobbik önkormányzati képviselője, végigjárom ezeket a sajtóorgánumokat, és tarkón b...om az összes firkászt szívlapáttal. Mert megérdemlik. Nem kicsit, nagyon”.

Természetesen ez az Alfahír újságírójának és Vona Gábor feleségének is bőven belefér, ugyanis két napja nem voltak képesek semmit reagálni. Sőt, a Simicska embereként számon tartott Varga-Damm Andrea (aki szintén veszprémi) még kedvelte is Orbán Imre hozzászólását. Varga-Damm Andrea egyébként a Jobbik országos listájának az ötödik helyét érdemelte ki, azzal együtt, hogy a Gyurcsány alatt történt rendőrterrort nemrég szépen elbagatelizálta, amiért Morvai Krisztinától meg is kapta a magáét.

Orbán Imre nem ma kezdte súlyos megnyilvánulásaival teleszórni az internetet, de úgy látszik, máig nem is szokott le róla Vona kedvéért, többi párttársával ellentétben. Ő volt ugyanis az a jobbikos, aki elég keményen beszólt Vona Gábornak, amiért hanuka alkalmából a pártelnök köszöntő levelet írt. Orbán Imre emlékeztette Vonát, hogy milyen antiszemita kirohanásai voltak régebben, és kijelentette, hogy pártelnökük hülyét csinált belőlük. Máskor egy Facebook-kommentben szólította föl egy vitapartnerét, hogy helyezzen fel magának egy menórát (zsidók számára szimbolikus jelentéssel bíró hétágú gyertyatartó).

Ez az ember akarja valamennyi jobboldali sajtóorgánum valamennyi újságíróját szívlapáttal tarkón ütlegelni, láthatóan Vona Gábor feleségének engedélyével és Simicska Lajos emberének biztatására, ami ellen természetesen Dobos Zoltán alfahíres újságírónak sincsen semmi kifogása…

Borítófotó: Vona-Szabó Krisztina, Vona Gábornak, a Jobbik elnökének (b) felesége; Orbá Imre (j) (MTI Fotó: Kovács Tamás)