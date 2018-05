Tovább emelkedtek az árak a tavalyi évhez képest, és minden ingatlantípusra jelentős most az érdeklődés a balatoni ingatlanpiacon. Azt az ingatlant, amit egy-két éve még nem lehetett értékesíteni, most könnyen eladják az ingatlanközvetítők, ráadásul a korábbinál jobb áron.

Ahogy véget ért a hosszú tél és beköszöntött a jó idő, nagy tempóban elkezdett erősödni a vásárlói kedv a balatoni ingatlanpiacon - jelezte Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának vezetője. Egyértelműen túlkereslet mutatkozik lakásokra, nyaralókra, építkezésekre és telkekre is. Ezek közül talán az újépítésűeknél a legkiegyensúlyozottabb most a kereslet és kínálat - tette hozzá.

Majdnem beérték a balatoni panelek a használt téglaépítésűeket

A balatoni ingatlanpiacon a vevőknek alapvetően két nagy csoportja van jelen. Az egyik az állandó lakóké, a másik a nyaralóké. De nem csak utóbbiak aktívak, az állandó lakók is keresik a lehetőségeket: akadnak akik rendezik a régi hiteleiket, mások kisebb otthonból nagyobba költöznek, vagy pont fordítva. Utóbbi esetben a megmaradt pénzen a gyerekek lakásvásárlását a támogatják vagy épp befektetési céllal egy plusz ingatlant vásárolnak.

A városi lakásokra ezért túlkereslet mutatkozik, vagyis akár egy lift nélküli, 4. emeleti panellakást is könnyen el lehet most adni. A panellakások négyzetméterára egyébként 280-340 ezer forint között mozog, és szinte alig van különbség az áraikban a régebbi építésű téglalakásokhoz képest. A 20 millió forint alatti kategóriába tartozó panelek 1-2 hét alatt elkelnek, de az sem ritka, hogy mindössze 1-2 napot kell várnia a tulajdonosnak a vevőre. Így aztán a vevők alkuról nem is nagyon álmodhatnak: sokszor hirdetési áron kelnek el a használt ingatlanok - hangsúlyozta Krausz Gábor.

A keresletet az is erősíti, hogy a befektetők ugyancsak aktívak, hiszen könnyen és jó áron ki tudják adni a megvásárolt ingatlanokat. Ők a 15-20 milliós lakásokat keresik a városon belül, míg a parthoz közel, a kiadási célra vásárolt ingatlanok között a 20-30 milliósok a legfelkapottabbak.

Kivitelezőt már csak 2020-ra találunk

Az utóbbi időben sokan belevágtak építkezésbe is, ha még le tudtak kötni kivitelezőt 2019 végéig. Az építkezésekkel a Balatonnál is az a probléma, hogy mivel erőteljesen bővült a számuk, így rendkívül nehéz jó szakembereket találni. Vagy egyáltalán olyat, aki még 2019 karácsonya előtt vállalni tudná a munkát.

Azok számára akik most gondolkodnak építkezésen, a könnyűszerkezetes házak kivitelezése nyújthat megoldást - hívta fel a figyelmet az ingatlanközvetítő. Létezik ugyanis a piacon néhány megbízható és tapasztalt cég, akik nyugat-európai minőségű könnyűszerkezetes házakat építenek, az előbb említettnél jóval kedvezőbb határidőkkel. Így, ha valaki őket választja, akkor nagyobb eséllyel élhet még az 5 százalékos áfa lehetőségével.

Az építkezések hatására persze megdrágultak a telkek is a Balaton környékén. Így Siófokon jelenleg egy lakóövezeti közműves telek 11-12 ezer forint/négyzetméter áron vásárolható meg, míg nyaralóövezetben 50-60 ezer forint környékén alakul az ára. És akkor még nem is vízparton lévő ingatlanról beszélünk, hiszen azok ára Siófok környékén már a 200 ezer forintos négyzetméterárat is elérte - hívta fel a figyelmet Krausz Gábor.

Akár milliós négyzetméterárak

A nyaralóingatlanok piacán a kisméretű nyaralók helyzete nem sokat változott: ezekre mindig is erős volt a kereslet, most ugyanez jellemző, csak fokozottan. Ez azt jelenti, hogy aki most eladná a nyaralóját, az jobb áron és gyorsabban megteheti, mint egy-két éve. Egy példát is említett az ingatlanközvetítő: egy kis faház, 400 négyzetméteres telekkel, amit korábban nem tudtak értékesíteni 21 millióért, most 25 millió forintért vevőre talált.

Az újépítésű ingatlanok piacán ennél kiegyensúlyozottabb keresletről és kínálatról beszélhetünk. De itt is szinte mindent értékesíteni lehet. Az elmúlt években rengeteg építkezés indult, melyek kifutása jelenleg 2019 vége felé várható. Ezekre az építkezésekre is jelentős az érdeklődés, jól fogynak a lakások, ezért további árnövekedésre számíthatunk az újépítésű ingatlanoknál.

A szakember becslése szerint, ha egy projekt a tervek szerint mondjuk jövő nyárra készül el, akkor a mostani árakhoz képest várhatóan 10-15 százalékkal drágábban kínálják majd akkor a benne található lakásokat. Nagyon jó fekvésű ingatlanok esetében ez a szám még magasabb is lehet - vélekedett Krausz Gábor.

Márpedig az újépítésű ingatlanok jelenleg sem olcsók: lakóövezetben 400-500 ezer forintos négyzetméteráron kelnek el, míg a parthoz közeli üdülőövezetben 560-780 ezer forintos áron. Ha újépítésű, közvetlen vízparti és “full panorámás”, akkor 1-1,2 millió forintos négyzetméterárra számíthatnak a vevők. Ráadásul úgy, hogy ezek az ingatlanok, ezen az áron, még a tervasztalon elkelnek - tette hozzá. Az árak jellemzően fix árak, alkudni egy-egy drágább lakásnál lehet esetleg 1-2 százalékot, illetve a 60-70 millió forint feletti kategóriában egy ajándék tároló, autóbeálló még “beleférhet az üzletbe” - fogalmazott az ingatlanközvetítő.

Végül kitért arra is, hogy területileg “az árak kezdenek összeérni” a déli parton, ami azt jelenti, hogy szinte alig van különbség két egyforma adottságú ingatlan között, ha az egyik Balatonszemesen, míg a másik Siófokon található. Nincs ugyanis túl nagy különbség a megközelíthetőségük között: az autópályán mindössze 15-20 perces többlettel kell számolnia annak, aki távolabbra tart.

2019 végéig nem is vár változást a balatoni piacon a szakértő, vagyis nem valószínű az eddig áremelkedési trend megtörése. Nagyobb változásra csak akkor kerülhetne sor, ha kiderülne, hogy 2020 után mégsem maradhatna az újépítésű lakásokat érintő kedvezményes áfa. “Akkor 2019 második felében biztos lenne kapkodás” - tette hozzá.

Borítókép: MTI