Léderer Sándor pár hete részt vett egy találkozón Barack Obama volt amerikai elnökkel, amelyre az előzetes húszezer jelentkezőből mindössze 20 főt választottak ki. Léderer pedig a “szerencsések” között lehetett. A Pesti Srácok azt is megtudta, hogy Obama pénzt is fog adni Léderernek arra, hogy szervezete, a K-Monitor hatékonyabban üldözhesse a korrupciót. Sokaknak ismerős lehet már a “civil” szervezet neve, hiszen többed magukkal ők is Alkotmánybírósághoz fordultak a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény miatt, és máig nem regisztrálták magukat külföldről finanszírozottként.