“Az ENSZ-főtitkár a nyilatkozatában lehetőségnek nevezi a migrációt, hiszen erősíti a gazdasági növekedést, csökkenti az egyenlőtlenségeket és összeköti a különböző társadalmakat" – idézte fel Szijjártó Péter külügyminiszter, majd erre reagálva közölte,hogy ez legitimációs problémákat vet fel, mivel a világszervezetben éppen most foglalkoznak az erre vonatkozó irányelvek kialakításával.

Szijjártó megengedhetetlennek tartja, hogy a vita előtt már a főtitkár eredményt hirdet úgy, hogy világosan tisztában lehet azzal a ténnyel, hogy ebben a kérdésben semmilyen módon sem élvezi a tagállamoknak egyöntetű egyetértését. Ennek kapcsán azt mondta a miniszter: “Felmerül a kérdés, egyáltalán érdemes-e részt venni ezeken a tárgyalásokon. Ha úgy fogjuk látni, hogy a véleményünket ebben a rendkívül fontos kérdésben a jövőben is figyelmen kívül hagyják, akkor annak a megfontolását javaslom majd a kormánynak, tekintsük át, hogy ezeken a tárgyalásokon van-e értelme részt venni". Hozzátette, hogy a magyar kormány a magyar kormány a migráció ösztönzése és szervezése helyett annak megelőzését, megállítását szeretné elérni, ezt képviselik az ENSZ-ben is.

Szijjártó Péter szerint súlyos a helyzet, mivel olyan nyilatkozatokra akarják alapozni az irányelveket, amelyek például lehetetlenné tenék a tiltott határátlépés kriminalizálását, s a bevándorlók befogadásának szabályain is lazítanának. A külügyi tárca vezetője kiemelte: “az említett ENSZ-dokumentumban az is benne van, hogy a migrációs útvonalaktól távol eső országok is fogadjanak be menedékkérőket, és pozitívan emelik ki a civil szervezetek (NGO) szerepét"

A diplomácia vezetője szerint Magyarország továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy a migráció rossz dolog és azt tartja fontos feladatának, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonságát szavatolni tudja.

