A tárcavezető szerint, ha Magyarország elengedi a vétó lehetőségét a nemzetközi szervezetekben, azzal lemond az egyetlen eszközről, amellyel megvédheti a kárpátaljai magyarokat és kényszerítheti Ukrajnát, hogy feleljen meg a nemzetközi jogszabályoknak. Közölte, hogy a február 14-15-re tervezett NATO - Ukrajna honvédelmi miniszteri bizottsági ülést Magyarország megvétózta.

A külügyminiszter kifejtette, hogy a Magyarországra gyakorolt nyomás ellenére, azért élt vétójogáva, “mert a magyar külpolitika kötelessége megvédeni a magyarokat, bárhol is élnek”. “A nemzetközi politikában minden mindennel összefügg, így Magyarország nem fogadta el azt az érvelést, hogy egy kisebbségi ügyet ne lehessen egy nemzetközi szervezet kereteiben a vétójoggal összekötni” - magyarázta.

Úgy vélte, ez nem kétoldalú ügy, hiszen Ukrajna a nemzetközi kötelezettségeinek is szembement a jogszabállyal, alapvető nemzetközi jogot sért. Rámutatott arra is, hogy ha Ukrajna komolyan gondolja a közeledést a NATO-hoz és az EU-hoz, akkor kötelessége tiszteletben tartania azoknak az elé fektetett elvárásait. Ilyen például a kisebbségek helyzete. Szijjártó Péter hangsúlyozta: nem Magyarországnak kell megváltoztatnia a helyzetet, mert "nem mi állítottuk elő", csak az tudja megszüntetni, aki előállította, vagyis Ukrajna. Ahhoz, hogy Magyarország feloldja a vétóját, Ukrajnának a Velencei Bizottság és az EU elvárásainak megfelelően addig nem lehet megkezdenie a törvény végrehajtását, amíg minden részletkérdésben nem állapodik meg a nemzeti kisebbségekkel, így a magyarokkal is - mondta. Hozzáfűzte, “ha olyan határozatot, rendeletet hoz az ukrán kormány, hogy felfüggeszti a törvény végrehajtását a konzultáció végéig, az jó tárgyalási alap a helyzet megnyugtató rendezéshez”.

A külügyminiszter szerint kommunikációs hadviselésről van szó, hiszen álhírek gyártásával próbálják elhitetni, hogy megállapodás született és minden el van rendezve. Azonban ez messziről sincs így. Felhívta a figyelmet arra, hogy az nem ér semmit, ha kitolják a határidőt, mivel akkor ugyanaz a törvény lép életbe csak később. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy szeptembertől már a világirodalmat ukránul fogják tanítani.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország érdeke a megoldás. Ezért támogatja az egyeztetést a kárpátaljai magyarok és az ukrán kormány között. Szerencsés esetben ez már szerdán megindulhat - közölte.

