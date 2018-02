Szijjártó Péter hangsúlyozta: csak ezen a héten négy jelentős autóipari beruházást jelentett be a kormány: az Audi a kutatás-fejlesztési központját Győrött fogja kialakítani, a Rehau beruházásának köszönhetően mintegy 1000 új munkahely jön létre, a Continentál új zöldmezős beruházása újabb 450 munkahelyet teremt, a Qualitative Production beruházása 120 új munkahelyet jelent Győrött. “Soha rosszabb hét ne legyen!” -tette hozzá Szijjártó.

Ezek után a miniszter felsorolt néhány adatot, amelyek mind azt mutatják, hogy a magyar gazdaság számára kiemelkedően fontos az autóipar. A tavalyi évben az autóipar vonatkozásában nemzetgazdasági rekordok megdöntésére került sor - húzta alá Szijjártó Péter. Tavaly először ment 8 ezer milliárd forint fölé a magyar autóipar termelési értéke. Ez a teljes magyar feldolgozóipari kibocsátás 28 százaléka. A növekedés a magyar autóipari termékek exportjának két százalékos, és a belső fogyasztás hét százalékos növekedéséből született - magyarázta a külügyi és külgazdasági miniszter.

A magyar autóipar versenyképességét mutatja, hogy ennek a magas termelési értéknek a 91 százalékát exportáltuk - folytatta Szijjártó. Ezzel 2017-ben sikerült nemzetgazdaság-történeti rekordot dönteni az export vonatkozásában is.

“Rekordot döntöttünk a járműiparban foglalkoztatottak létszámának tekintetében is” - jelentette ki. Hozzátette: 175 ezren dolgoztak az autóiparban a tavalyi év végén.

A változó világ komoly kihívásokat hoz

Komoly kihívásokkal nézünk szembe a magyar autóipar jövőjét tekintve, ugyanakkor ezek jó kihívások - tért rá Szijjártó a következő témára. Ma Magyarországon 3,7 százalékos munkanélküliség van, tehát elmondhatjuk, hogy a teljes foglalkoztatottság állapotában vagyunk a közgazdaság tankönyvek szerint - fejtette ki. Emiatt, amikor a jövőben az autógyártók az országunkba jönnek, a legfontosabb kérdés, ami izgatja őket: hogy lesz elég munkaerő. Ennek megoldására egy új stratégiára van szükség. 2010-től elkezdődött újraiparosításról és munkahelyteremtésről át kell állni arra, hogy a munkahelyek minél nagyobb hozzáadott értéket állítsanak elő. Ennek érdekében a kormány a beruházásösztönzési programjában hozott egy jelentős változtatást. Ezentúl a munkahelyteremtés mellett a technológiai fejlesztés is fontos lesz a költségvetési támogatások odaítélésénél. Szintén fontos intézkedés volt, hogy kisebb regionális átrendezéssel Pest megye több területén is tud már a kormány költségvetési támogatást adni. Ez korábban az uniós szabályozás miatt nem volt lehetséges, hiszen a forrásokat az unió a fejletlenebb régiók felzárkóztatására adja. A harmadik fontos változtatás volt, hogy a kormány most már Budapesten is tud finanszírozni beruházásokat.

A legnagyobb kihívás jelenleg Szijjártó Péter szerint, hogy Magyarország az új gazdasági korszakban hogyan tud sikeres lenni, hiszen a modern kori ipari forradalom teljesen új versenyt hoz létre. “Azt látjuk, hogy ezt az ipari forradalmat az autóipar vezeti” - jelentette ki. Ezért célkitűzés, hogy az új korszak autóipari beruházásaiból minél többet ide tudjunk hozni. Ennek tükrében jelntős erdemény, hogy az Audi új elektromos autóinak motorjait Magyarországon fogja gyártani - értékelte Szijjártó. A Mercedes most építi második gyárát, a Samsung pedig már felállította akkumulátorgyárát Gödön - fűzte hozzá.

A tavalyi évben az országba érkező beruházások száma is rekordot döntött, melynek legnagyobb része autóipari beruházás volt. Ez világosan mutatja, hogy az autóipari vállalkozások vonzó helyként tekintenek Magyarországra - értékelt Szijjártó. Hozzátette, az önmagukat vezető autók fejlesztése tekintetében további előrelépések szükségesek ezért 2030-ra cél, hogy GDP-arányosan a kutatás-fejlesztési támogatások a jelenlegi 1,4-ről 3 százalék körülre emelkedjenek. E mellett el kell érnünk a 30 megabit/másodperc internetelérést az egész ország területén még az idei év végéig. Ez az önvezető autók teszteléséhez és működtetéséhez lesz szükséges - jelentette ki a külügyér.

Végezetül Szijjártó Péter rátért a Jedlik Ányos-terv részletezésére, melynek célja, hogy 2020-ra 30 ezer elektromos autó "fusson" a magyar utakon és 2030-ra az állami intézmények által működtetett autók 30 százaléka is alternatív meghajtású legyen.

“A fő stratégiai irányvonal tehát az, hogy az elkövetkezendő időszakban is Magyarország maradjon meg az európai járműgyártás egyik fellegvárának” - összegzett Szijjártó Péter.

Drámai változások előtt állunk

A konferenciát Lánczi Tamás, a Figyelő főszerkesztője nyitotta meg, aki szerint .forradalmi változások várhatóak a járműiparban. Az egyik, hogy az autózás egyre inkább a mechanikus eszközök irányából a digitális eszközök irányába mozdul el. Jól látható, hogy éles harc bontakozik ki, hogy ki kinek lesz a beszállítója: az autóipari cégek a nagy IT cégeknek, vagy fordítva. Legalább ilyen fontos kérdés, hogy kik lesznek az autógyártás éllovasai - húzta alá. Európa jelenleg is a világ egyik legnagyobb autóexportőre, és itt jelentik be a legtöbb szabadalmat, de a legtöbb autót már Kínában gyártják, a világ legnagyobb autógyára - a Toyota - pedig Japánban van.

A két legfontosabb kérdés tehát, hogy az autógyártásnak a központja a jövőben az Egyesült Államokban, Európában, vagy Ázsiában lesz, illetve, hogy az autóipart szépen lassan fölfalja-e az IT technológia - összegzett Lánczi Tamás. Hozzátette: ezek nagyon fontos kérdések hazánk számára is, hiszen Magyarország iparának gerincét az autóipar adja, és országunk fontos autóipari központ.