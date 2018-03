A PestiSrácok szedte össze, hogy Janiczak Dávid - aki amellett hogy a Jobbik második számú embere Ózd polgármestere is - hogyan viszonyul a női nemhez: ócska tárgyként kezeli őket, emberi mivoltukat semmibe véve. A Mandiner gyűjtése pedig azt mutatja meg, hogy miként vélekedik több jobbikos képviselőjelölt is Alföldi Róbertről.

Janiczak Dávid nemhogy egyenrangú félnek nem tekinti a nőket, de konkrétan úgy beszél és nyilatkozik róluk, mint egy jól megrágott rágógumiról, amit rossz érzés nélkül dob ki. És ez csak három nyilvánosságra került eset. A 2016-ból származó felvételek közül az elsőn azért alázza meg egyik támogatóját, mert szerinte nem néz ki elég jól.

Munkatárs: Hát ez nagyon mellettünk van ez a…

Janiczak: Pedig egy csúnya… nőnek sem néz ki…

Munkatárs: Könnyebb átugrani, mint megkerülni…

Janiczak: Na de az ilyeneket kell majd a bálon megtáncoltatni.

Munkatárs: Na de az IZÉT is nem megtáncoltattam?

Janiczak: Csak poénból is hogyne táncoltatnám meg

Miről is van itt szó? Van egy hölgy, aki támogatja akár még a szavazatával is a Jobbik alelnökét, aki ezt úgy hálálja meg, hogy a háta mögött becsmérli a külseje miatt. Van tovább is.

A második felvételen Janiczák még tovább megy. Egy neki szánt szerelmes levelet veséz ki az ózdi alpolgármesterrel karöltve - mert munkaidőben jobb dolguk úgysincsen -, jót virulva saját trágár kommentárjaikon. Íme:

Janiczak: [A levélből felolvasva] „Kicsit hosszú lesz, bocsánat érte. Mikor odaköltöztünk a panelba, ahol ti laktatok, és először megláttalak, akkor megtetszettél nagyon.”

Alpolgármester: Itt a lehetőség. Egy igazán komoly kapcsolatra, nem igaz?

Janiczak: Nem dugja meg senki. [Ezen Janiczak és az alpolgármester is másodpercekig röhög.]

Alpolgármester: Nem megy félre. Azt a kurva anyja!

Janiczak: Bejelöltem ilyen olvasatlannak, hogy akkor hátha nem látja, hogy láttam még, oszt még hátha egyszer lesz kedvem válaszolni.

A legelképesztőbb azonban a harmadik felvétel. Bézsenyi Bernadett korábban Janiczak kabinetfőnökeként dolgozott. Ehhez a beszélgetéshez kommentár sem kell. Ez az ember a Jobbik elnökségének a tagja, Vona Gábor üdvöskéje. Egyenesen undorító, amit magának megenged! Íme a vérlázító beszélgetés:

Janiczak: Igen, de ezt neked nem szabad tudni

Bézsenyi Bernadett: Jó.

Janiczak: Alexának sem, meg Petinek sem.

Bézsenyi: Oké, senkinek nem mondok semmit!

Janiczak: Oda dobod föl a pi**ádat!

Bézsenyi: Hagyjál már!

Janiczak: Szárazon k*rlak se**be az összes fa***al!

És a felvétel:

Ezek után amit Alföldi Róbert, a Nemzeti Színház egykori igazgatója kapott, alulról súrolja az ingerküszöböt. Mégis fontos megemlíteni, csak a jobbik szóvivőjének legfrissebb nyilatkozata miatt is. Annak ellenére, hogy Mirkóczki Ádám szerint Alföldi Róbert “nemhogy belefér, hanem egyenes feltétele egy normális országnak”, korábban korántsem voltak ilyen lelkesek a Jobbik politikusai Alföldivel kapcsolatban.

A Szent Korona Rádió Sin City című műsorának 2010-es és 2011-es adásaiban, többen is primitív és sértő módon utalgattak Alföldi homoszexualitására. Magvasi Adrián, aki jelenleg a Jobbik XIII. kerületi országgyűlési képviselőjelöltje szimplán “Robertinaként”, de Balasi András, a Jobbik V. kerületi képviselője “Farföldiként” emlegeti az alábbi hangfelvételen.

Szilágyi György, aki ma is országgyűlési képviselő, tovább fokozta a helyzetet szintén Alföldi homoszexualitását illető megjegyzéssel. Szilágyi úgy vélekedett, amikor Alföldi bent volt a Nemzeti Színház épületében, olyankor "kint hideg volt, bent meleg volt".

Apáti István zárja a sort, aki szintúgy parlamenti képviselőként beszél “Alföldi Robertáról” és a “liberális dögvészről”.

A Jobbik mára nem csak Alföldivel kapcsolatban lett sokkal engedékenyebb, de láthatóan a "liberális dögvésszel" szemben is.

De nyilvánvalóan továbbra is saját magukkal szemben a legmegendedőbbek, hiszen Apáti, Szilágyi és Magvasi egyaránt indulhatnak a választásokon a "megszelidített" Jobbik színeiben.