„Szanyi Tibort azért szeretjük, mert sokszor költői túlzásokba esik” – vélekedett a kapitányról Karácsony Gergely, miniszterelnöki ambíciókat dédelgető zuglói polgármester. Történt, hogy Brüsszelben, a tegnapi Európai Parlament belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottság (LIBE) ülés után Szanyi Kapitány szoci politikai kerekasztalt gründolt, amelyen két orcára lehetett gyalázni a diktatúrában senyvedő Magyarország miniszterelnökét. Ezen az eseményen bukkant elő a kapitány költői énje. Angolul felolvasta okostelefonján őrzött szabadversét, amelyet ezzel a nem költői kérdéssel indított: Miért olyan népszerű Orbán Viktor? Majd folytatta: Vlagyimir Putyin nagyon népszerű, Erdogan nagyon népszerű, még Adolf Hitler is nagyon népszerű volt a korában, Sztálin is nagyon népszerű volt, még Kim Dzsong Un is nagyon népszerű.

A költői túlzó performanszát követően az önképzőkörösök végre rátérhettek kedvelt időmúlatásukra, a demokráciasirató kormányekézésre. Mást nem is nagyon tudnak. Kipróbált közhelyekkel festik le a magyar közállapotokat, az idejétmúlt világlátást állampolgáraira kényszerítő nemzetállami diktatúrát. Az a szomorú hírem, kapitány, hogy az idő felettetek járt el. A francia forradalom, csőcselék és nyaktiló építette rendszerét tankönyvek oldalaira száműzte a történelem. A túlhaladott, avítt ellenben 1717 éve civilizációteremtő létforma. Ennyi esztendeje jött létre Örményországban az első keresztény állam.

Persze nem hülyék az önképzőkörösök. Annál sokkalta rosszabbak. Hamis próféták. Karácsony Gergely pontosan tudja, hogy annyi esélye sincs a miniszterelnöki stallumra, mint patkánynak a denevér szépségverseny koronájára. De elhiteteti. Mert mindig akadnak, akikkel aranyborjút lehet öntetni. Mert nem jobb- és baloldal harca ez. Többmilliós közösség bír a Kárpát-medencében világos értékrenddel. Kétezer éves értékrenddel. Egyéb közösségek nincsenek. Csoportok vannak, amiket alkalmilag fúj össze a szél. Önös érdekek tolakodnak a lelküket elragadó űrbe. Szegények, naná, hogy irigyek, mert érzik, valami hiányzik, ott belül, valami, ami bennünk ott van. Nosza, romboljuk le, bármi is legyen az! Nem kell család, férfi-nő, hátha ott van az az izé.

A kétezer éves eszmét akarják leváltani, de mivel? Kit, mit állítanak a Teremtő, az Istenfiú, a Szentlélek helyébe? Az istenszeretet, a felebaráti szeretet, az ellenségszeretet helyébe? A liberalizmust, a kommunizmust, a globalizmust, a nyílt társadalmat? Próbálkoznak mindenfélével, és a hamis próféták megtévesztenek mindenkit, akinek egyre táguló űr emészti fel a lelkét.