A Simicska-féle médiaportfólió nagyon haladó zászlóshajója, az Index igazi hiánypótló sorozatba kezdett elmúlt nyolc év címmel. Egy probléma van vele: átverés az egész. Úgy vizsgálódnak, olyan adatokat használnak, amelyeken véletlenül se látszanak az elért eredmények. Igaz Churchill is megmondta: csak a saját maga által készített statisztikának hisz. Minden érmének két oldala van, és ez a statisztikára is igaz.

Legutolsó írásukban pellengérre állítják a magyar béremelést a többi régióbeli ország mellé rakva. Alapot ehhez az Eurostat összehasonlító adatai szolgáltatnak, amelyek csupán 2015-ig vizsgálódnak, így a legújabb fejleményeket már nem foglalják magukban. Pedig ha tovább kutakodunk az Eurostat honlapján, és nem csak összehasonlító adatsorokat és ábrákat nézünk, rátalálunk olyan adatokra, miszerint a magyar bérnövekedés dobogós lett az Európai Uniós országok között a tavalyi esztendő, hiszen 12,5 százalékkal nőttek itthon a bérek.

És ez csak egyetlen adat. A 6 éves bérmegállapodásról és azzal járó bizonyos adók csökkentéséről, az egészségügyi dolgozók béremeléséről, a nettó átlagkereset 200 ezer forint felé emeléséről, a minimálbér 2010 óta történt 88 százalékos növekedéséről, vagy szakmunkásbér megduplázódásáról egyszerűen megfeledkeztek.

Persze jön az, hogy "de a többi ország így is elhúzott mellettünk". Legyünk korrektek és úgy hasonlítgassuk inkább össze ezeket az országokat, hogy megnézzük a rendszerváltás óta eltelt időszakot. Vagy ha már elmúlt 8 évezünk, akkor rakjuk oda az azt megelőző elmúlt 8 évet is. Máris más lesz az eredmény. Lehet ugyanis gazdasági szempontból ekézni a 2010 óta eltelt időszakot, de ha reálisan végignézzük a rendszerváltástól számított majdnem 30 évet, akkor nyilvánvalóvá válik: most használjuk ki legjobban a lehetőségeinket. Ezért beszélhetünk elért gazdasági sikerekről és ezért támadják az ellenzéki újságírók és sztárközgazdászok mindezt. Tudják, hogy a 2010 előtti nyolc évben kormányzók nem tudtak ilyen pozitív mutatókat, pozitív értékeket produkálni.

Jó világgazdasági helyzet, az ám. Tudniillik 2004-2007 között is az volt, kiadós pénzbőséggel. Akkor még a gazdasági világválságról szó sem volt, a magyar gazdaság mégsem ment annyira, mint a körülöttünk lévő országoké.

Nagyon megragadt bennem egy baloldali barátom gondolata, aki nem mellesleg újságíróként dolgozik. Szerinte, lehet a Fidesz elmúlt nyolc évében problémákat találni, de aki a kormánypártok gazdaságpolitikáját óhajtja lejáratni, az rosszul látja a dolgokat. Így hát inkább ne dőljünk be a haladó média okfejtésének!