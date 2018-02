A tavalyi év azonos időszakához mérten a munkanélküliségi ráta fél százalékkal mérséklődött. A ráta csökkenésének üteme tehát folyamatosan lassul, vagyis egyre közelebb kerülünk a teljes foglalkoztatáshoz - fejtette ki érdeklődésünkre Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

A foglalkoztatottak számában bekövetkező havi alapú enyhe csökkenés elsősorban szezonális okokkal magyarázható, de a 4 millió 385 ezer fő még így is historikusan magasnak tekinthető - hangsúlyozta a közgazdász, aki szerint a foglalkoztattak számának éves alapú létszámbővülése szerkezeti szempontból továbbra is kedvező. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma közel 87 ezer fővel emelkedett, mindeközben a közmunkások és a külföldi telephelyen dolgozók száma együttesen szűk 52 ezer fővel mérséklődött.

“A munkaerőpiacon jelenleg látott kedvező folyamatok a várakozásainkkal teljes mértékben összhangban vannak, a teljes foglalkoztatottságot egyre inkább közelítve már nem számítunk igazán látványos javulásra. A munkanélküliségi ráta és a foglalkoztatottság is hónapról hónapra egyre kisebb mértékű javulást mutathat. A gyakorlatban idén is a munkaerőhiány jelenti majd a legfőbb munkaerőpiaci kihívást a vállalatok számára” - emelte ki a szakértő, aki kitért arra is: a lakosság szempontjából utóbbi kedvező hír, hiszen ez további béremeléseket jelent. Az idei év végén a munkanélküliségi ráta 3,6 százalék körül alakulhat, ami egy nagyjából 8 százalékos nettó béremelkedéssel párosulhat - tette hozzá végezetül.

