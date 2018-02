A két dolog nyilván összefügg egymással - jegyezte meg a szakember, hozzátéve, hogy a Jobbik szavazóinak többsége és a pártválasztásukban bizonytalanok hetven százaléka is egyetért a kormányzat lépéseivel.

Orbán Balázs közölte: uniós szintű kutatások szerint az emberek a migráció és a terrorizmus kérdését látják napjaink legnagyobb kihívásának, az illegális bevándorlás ügye pedig olyan országokban is a választási kampány központi kérdésévé vált, mint Csehország, amely nem tranzit-, de nem is célterülete ennek a népességmozgásnak.

Emlékszünk még, milyen vehemenciával ellenezte például Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, és Gyurcsány Ferenc a kerítés megépítését? Kunhalmi Ágnes, MSZP-s képviselő pedig egyenesen álproblémáról beszélt. Hát a magyar emberek szerint a migráció nem álprobléma, és annak is örülnek, hogy áll a kerítés. Nem is győznek az előbb említett személyek tettetni a hülyét ezzel kapcsolatban. Most már ők is szeretik a kerítést, mindig is oda voltak érte. Persze ezt rendre kétértelműen fogalmazzák meg, hogy azért ne legyen annyira feltűnő, ha esetleg pár hét múlva megint az ellenkezőjét mondanák.

De van aki nem fárasztja magát ilyen politikai praktikákkal. Ilyen Kalmár Szilárd is, a szélsőbalos, Karácsony Gergellyel szövetségre lépő Balpárt alelnöke. Ő még mindig büszkén hirdeti, hogy kerítést bontana. De azért higgyük el Karácsonynak, hogy ő nem!

