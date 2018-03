A botrány azt követően tört ki, hogy kiderült, a Cambridge Analytica nevű politikai konzultáns cég, amely például Donald Trump kampányában is segédkezett, nem biztos, hogy törölte a Facebooktól kapott adatokat. A Facebook adatkezelési gyakorlatát már az elnökválasztási kampány során is erős kritika érte, amikor kiderült, hogy oroszoknak adták ki amerikai felhasználók adatait, akik így célzott hirdetéseken keresztül beavatkozhattak a kampányba.

“Teljesen világos, hogy ezek a platformok képtelenk szabályozni magukat” - írta egy Twitter üzenetben Amy Klobuchar demokrata szenátor. A politikus felszólította Mark Zuckerberget, a Facebook alapító-tulajdonosát, hogy jelenjen meg a Szenátus vizsgálóbizottsága előtt. A közösségi portál szerint a probléma gyökere ott van, hogy a Cambridge Analytica hazudott nekik, megszegte a Facebook adatkezelési szabályzatát. A kritikusok szerint azonban az alapprobléma a közösségi portállal van. Az Facebook azt bizonygatja, hogy ugyan az adatokat helytelenül használták fel, viszont nem lopták, mivel a felhasználók engedélyt adtak azok használatára. Így egyre élesebben vetődik fel a kérdés, hogy ilyen helyzetben mit is jelent az adatlopás, illetve a jogosulatlan felhasználás.

Frank Pasquale, a University of Maryland jogászprofesszora szerint “lassacskán kinyílik a Facebook adatkezelési fekete dobozának fedele, és a kép elég csúnya”. A nagy technológiai cégek adatkezelési gyakorlatával foglalkozó professzor szerint az Fb válasza nem kielégítő, hiszen az adatokat a felhasználók szándékaival mégiscsak ellentétesen használták fel.

Mark Warner demokrata szenátor szerint az internetes hirdetési piacon “vadnyugati” állapotok uralkodnak. “Ha azt nézzük, hogy az oroszok politikai hirdetéseket vásárolhatnak, vagy a helytelenül megkapott felhasználói adatokból milyen reklám-adatbázisokat állítanak össze, világos, hogy erre a piacra a csalás a jellemző és teljes mértékben hiányzik a transzparencia” - mondta.

A The New York Times és a londoni Observer című lapok cikkei szerint több mint 50 millió Facebook felhasználó adatai kötöttek ki homályos módon a Cambridge Analytica nevű cégnél, amely a Facebook kérése ellenére sem törölte azokat. Összesen 270 ezer ember járult hozzá adatainak kutatási célú felhasználásához. A kutatók végül az ő ismerőseik adatait is felhasználták, majd eladták a Cambridge Analytica-nak - az Facebook szabályaival ellentétesen.

A cég részt vett Donald Trump 2016-os kampányában, ugyanakkor a kampány egyik szervezője szerint a kampány során a republikánusok adatbázisait használták, nem a cégtől nem kaptak adatokat. A Cambridge Analytica közölte, hogy ők igenis törölték az adatbázist. Andrew Bosworth, a Facebook alelnöke megígérte, hogy intézkedéseket tesznek a biztonságosabb adatkezelésre.

Adatbiztonsági szakértők szerint ugyanakkor meglehetősen furcsa, hogy a közösségi portál 2015 óta tudott az ügyről, ám a cikkek megjelenéséig nem tett semmit. A brit adatvédelmi hatóság és Massachusetts állam főügyésze közölte, hogy vizsgálatot indítanak a Facebook adatok kezelése ügyében. A közösségi portál által gyűjtött adatok felhasználásáról már korábban is folyt heves vita az Egyesült Államokban. Demokrata és republikánus tisztségviselők fel is vetették, hogy a nagy közösségi portálokra új szabályozást kellene bevezetni, azokat közszolgáltatóként kellene kezelni.

