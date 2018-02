A svéd hatóságok és társadalom leginkább önmagának adós azzal, hogy szembenézzen a migránsok sikertelen integrációjával. Gránátokkal gyilkolnak ártatlan civileket a bűnbandák, már lassan napi szintű a fegyveres erőszak. A balkáni háborúból megmaradt fegyverek forognak a feketepiacon elérhető áron, egy gránát nagyjából 40.000 Ft - írja feltáró cikkéban a The Spectator.

Arról már olvashattunk korábban, hogy Malmö egyes utcáiba nem merik kivinni a csomagot a postások, olvashattunk autófelgyújtásokról is, de a nyílt utcai fegyverhasználatot már semmiféle filantróp propagandával nem lehet magyarázni.

A vezető politikusok tagadják azt, hogy a helyzet kritikus lenne, az intézkedéseik arra irányulnak, hogy büntetlenül szolgáltassák be a fegyvereket és a gránátokat a bűnőzük. Innen már csak egy lépés lenne, ha jutalmat is kapnának a fegyveres bandák, vagy esetleg megtérítenék a vásárlás költségeit a derék, jóhiszemű svéd hatóságok. Akármennyire drámai a helyzet, a svédek szemlélete továbbra is az, hogy nekik kell tolerálni a kultúrák különbözőségét. Ezzel együtt a párhuzamos társadalmak kiépítését, az együttélés ellehetetlenítését.

Hogy ez a folyamat visszafordítható-e, az már azért nem kérdés, mert mindenki látja, akinek van szeme, hogy nem. A szociális érzékenység évtizedek alatt alakul ki egy társadalomban, némi NGO-s rásegítéssel könnyen szélesspektrumúvá válhat, minden és mindenki iránt érzékeny lesz a polgár, csak a saját életét felejti el megvédeni. Együttérzőek a svéd rendőrök, ők inkább segítenének a bűnözőknek, hogy kiszálljanak. Naiv és végtelenül jóhiszemű ez az elgondolás? Vagy ez már több? Vajon megfordul ez egy amerikai rendőr fejében?

Az a társadalom, amelyik a határtalan toleranciára és elfogadásra szocializálja a tagjait, ahol nincsenek kijelölt és közösen megfogalmazott értékek, az nemcsak az identitását veszíti el. Gendersemleges óvodákat találnak ki, őrült energiákat fektetnek a feminista kultúrharcba, csinálják, lelkük rajta. De eljött az a nap, amikor az utcák csatatérré váltak, egyre gyakrabban halnak meg ártatlan emberek a migráns bandák harcaiban. Egy dolgunk van ezzel, tisztán kell látnunk, miféle jövővel kecsegtet a Soros- galaxis elképzelt nyitott társadalom, és az ENSZ által is szorgalmazott migráció.