Az Európai Bankhatóság (EBA) Európa mintegy félszáz nagybankjánál hajt végre úgynevezett stressztesztet. Az eljárás azért is lesz különleges, mert a Brexit hatásait is figyelembe veszi a pénzügyi hatóság.

Az EBA közlése értelmében a stressztesztek célja, hogy a felügyeletek, a bankok és más piaci szereplők számára közös elemzési keretet adjon annak felméréséhez, miként reagálnának az Európai Unió bankjai egy esetleges gazdasági sokkra. A közlemény értelmében az eredményeket november 2-áig teszi közzé az EBA.

A 48 érintett nagybankból 33-at az Európai Központi Bank felügyel. Az eredmények jelentős hatással lehetnek az egyes bankok tőkekövetelményének meghatározására.

Az EBA tájékoztatása szerint egy kedvezőtlen forgatókönyv esetében például azt tesztelik, miként reagálnának a bankok, ha az alappályához képest 2020-ig 8,3 százalékos, kétéves GDP-esés következne be. Vagyis tartósan bezuhanna, és recesszióba jutna az EU gazdasága. Egyébként számos olyan reálgazdasági és pénzügyi eseménnyel számol ez a forgatókönyv, amely a Brexit hatására következhet be.

Új elem az is, hogy most először azokat az új számviteli sztenderdeket is figyelembe veszi az uniós banki stresszteszt, amelyek alapján előre céltartalékolniuk kell a bankoknak hiteleik, kölcsöneik bedőlése esetére.