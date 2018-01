Miután Steven Spielberg a fantasy műfajjal nem boldogult (A barátságos óriás című darabja két éve csak alig több mint a büdzséje harmadát tudta visszahozni Észak-Amerikában), a neves rendező inkább ismert vizekre evezett és egy történelmi drámát hozott tető alá. A „Pentagon titkai” egy 1971-es botrányt idéz fel, amelyet annak idején a The New York Times pattintott ki. A lap újságírói ugyanis rájöttek, hogy a kormány megvezeti a közvéleményt a vietnámi háború kapcsán. A megjelent anyagok miatt végül a lapot bíróság elé citálták. A Golden Globe-on, a film máris begyűjtött egy rakás jelölést: a Legjobb rendező díj nomináltjai közé maga Spielberg is bekerült. Még az is könnyen lehet, hogy néhány Oscar-díjat is be fog söpörni a produkció. De vajon a közönséget érdekli-e a téma?

Nos, bár kasszát nem fog robbantani, a Pentagon titkai egy decens kezdést tudhat maga mögött: a hétvégén összesen 18,6 millió dollárt hozott Észak-Amerikában, ami ebben a komoly műfajban egészen jónak számít. A pálmát, azonban ahogy már hetek óta továbbra is a Jumanji viszi, ami a hét utolsó három napján nem kevesebb mint 27 millió dollárt szedett össze. A teljes forgalma most már eléri a 666 millió dollárt. Mindezt úgy hogy a filmet mindössze 90 millióból forgatták.